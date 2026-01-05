케이블카 만들었더니 주말마다 '바글바글'…관광객 100만 시대 앞둔 강원도 '이곳'

지난해 관광객 88만명…역대 최고 성과

케이블카 도입→편의성 증대 주요

강원도 원주시의 대표 관광지 소금산 그랜드밸리가 연간 100만 관광객 시대를 앞두고 있다.

4일 원주시시설관리공단은 지난해 소금산 그랜드밸리를 찾은 누적 관광객 수가 88만1556명을 기록했다고 밝혔다. 관광지 개장 이래 최고 성과다.

소금산 그랜드밸리는 지난해 2월 소금산 관광 케이블카 정식 개통을 기점으로 7년여 만에 조성사업을 마무리하며 완전체를 선보였다.

케이블카 도입으로 그동안 산악 지형 접근이 어려웠던 고령층, 어린이 동반 가족, 장애인 등 관광 약자의 이용 편의성이 크게 향상된 것이 주효했다는 평가다. 이로 인해 관람객층이 대폭 확대돼 연간 88만명 방문이라는 성과를 달성, 소금산 그랜드밸리가 강원권을 넘어 전국 단위 관광 명소로 자리매김했음을 입증했다.

시설관리공단은 또 케이블카와 함께 출렁다리, 소금잔도, 울렁다리로 이어지는 보행 동선을 체계적으로 관리하고, 안전 사고 제로(Zero)화와 고객 만족도 향상을 위해 행정 역량을 집중했다. 이러한 노력은 인근 상권 활성화와 지역 경제 발전에도 긍정적인 영향을 미치고 있다는 분석이다.

조남현 공단 이사장은 "앞으로도 전문적인 관리 역량을 바탕으로 다시 찾고 싶은 안전한 관광지를 조성하고, 이용객 편의를 최우선으로 한 맞춤형 서비스를 통해 100만 관광객 시대를 열겠다"고 말했다.

소금산 그랜드밸리에 다녀온 관광객들도 좋은 후기를 다수 남겼다. 한 관광객은 "짧은 코스는 가족 단위로 괜찮고, 멀리 더 걸어가는 코스는 친구나 연인끼리 가면 좋을 것 같다"며 "공기도 좋고 경관도 멋져서 힐링하고 왔다"고 전했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



