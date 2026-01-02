"낚싯대 아까워서"…무모한 선택이 부른 1시간의 악몽

완도 청산도 갯바위 고립 50대, 아찔한 구조



전남 완도 앞바다에서 갯바위에 고립된 50대 낚시꾼이 해경에 구조됐다.

2일 완도해양경찰서에 따르면 이날 오전 10시 21분께 완도군 청산도 장기미 해변 인근 갯바위에 A씨(50대·남)가 고립됐다는 신고가 접수됐다. 신고를 받은 완도해경은 완도파출소와 완도구조대, 경비함정 등 가용 세력을 현장에 급파했다.

완도군 청산도 장기미 해변 인근 갯바위에 고립된 50대 낚시꾼이 해경에 구조됐다. 완도해양경찰서 제공 AD 원본보기 아이콘

완도해경은 현장 수심과 기상 여건 등을 고려해 경비함정 단정을 투입, 신고 접수 23분 만에 A씨를 구조했다. 구조 당시 A씨는 저체온증을 호소했으나 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다.

조사 결과 A씨는 같은 날 오전 9시 20분께 떠내려가는 낚시용품을 회수하기 위해 개인 소유 무동력 고무보트에 올라탔다가 조류 등으로 조정이 불가능해지자 인근 갯바위로 하선해 고립된 것으로 드러났다.

완도해경 관계자는 "신속한 대응으로 소중한 생명을 구할 수 있었다"며 "갯바위에서 낚시 활동 시 조석 변화와 기상 상황을 사전에 충분히 확인하고, 고립 사고 예방을 위해 각별한 주의를 기울여달라"고 당부했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



