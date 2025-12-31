<4급 승진> ▲문화체육관광국장 임영선 ▲반도체경쟁력강화국장 허전 ▲안전정책관 강창묵 <4급 전보> ▲자치행정국장 한상무 ▲재무국장 김상완 ▲경제산업국장 이덕재 ▲교통정책국장 김성수 ▲상수도사업소장 서영석 ▲처인구청장 한상욱 <5급 승진>▲중앙동장 최두삼 ▲유림1동장 한병성 ▲신봉동장 이윤영 ▲죽전2동장 함인숙 ▲원삼면장 정태준 ▲위생과장 조정희 ▲삼가동장 김상기 <5급 전보> ▲정책기획과장 안광대 ▲교육청소년과장 최은용 ▲평생교육과장 김현주 ▲체육진흥과장 전종수 ▲관광과장 양은영 ▲농업정책과장 심필녀 ▲축산과장 육진희 ▲도시철도과장 이길재 ▲건설정책과장 최순필 ▲반도체정책과장 김시봉 ▲반도체국가산단과장 이종익 ▲반도체일반산단과장 서민철 ▲동부공원관리과장 최혜진 ▲수도행정과장 조문희 ▲하수행정과장 허인순 ▲하수시설과장 장필준 ▲처인구 세무1과장 윤미용 ▲처인구 도시미관과장 이상숙 ▲기흥구 자치행정과장 박은숙 ▲기흥구 세무2과장 이영현 ▲기흥구 교통과장 김홍진 ▲수지구 자치행정과장 김창회 ▲수지구 가정복지과장 진선이 ▲양지읍장 윤성호 <직무대리> ▲신갈동장 직대 박상후 ▲상현1동장 직대 최은정 ▲처인구보건소 건강증진과장 직대 최미락 ▲처인구 도로과장 직대 정철현 ▲처인구 건설과장 직대 천우종
