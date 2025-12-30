당뇨병 환자 절반 이상 '비만'…3040 복부비만도 심각

"젊은 당뇨병 환자, 합병증 예방 위한 관리 필요"

국내 당뇨병 환자 2명 중 1명은 비만 상태인 것으로 조사됐다. 특히 30~40대 환자에서 복부비만 비율이 높아 조기 관리 필요성이 제기되고 있다.

대한당뇨병학회는 2012∼2023년 국민건강영양조사를 토대로 국내 만 19세 이상 당뇨병 환자의 비만 동반율을 분석한 결과를 30일 '당뇨병 팩트시트 2025 특별판'에 공개했다. 국내에서 성인 비만은 체질량지수(BMI) 25 이상을 칭하고, 복부 비만은 허리둘레 남성 90㎝ 이상, 여성 85㎝ 이상일 때를 의미한다.

조사 결과, 당뇨병 환자의 52.4%는 비만인 상태였다. 특히 30대(81.3%), 40대(76.7%) 환자는 10명 중 8명꼴로 비만이었다. 이 가운데 복부비만 동반율은 더 높았다. 전체 당뇨병 환자의 61.1%가 복부 비만이었고, 연령대별로는 30대(70.1%)와 40대(75.8%)가 높았다. 2012년부터 2023년까지 12년간 추이를 보면 남성 당뇨병 환자의 비만·복부비만 동반율이 모두 증가했고, 여성의 경우 복부비만 증가가 두드러진 것으로 나타났다.

특히 비만 상태일수록 당뇨병 위험이 더욱 높아지는 것으로 조사됐다. 비만 인구의 당뇨병 유병률은 17.6%로, 비만하지 않은 인구(9.5%)보다 약 2배 높았다. 65세 이상 비만 인구에서는 3명 중 1명(31.6%)이 당뇨병 환자였다.

학회는 복부비만을 동반한 당뇨병 환자에 대한 조기 개입과 맞춤형 치료가 필요하다고 강조했다. 학회 관계자는 연합뉴스를 통해 "비만이 인슐린 저항성을 높여 혈당 조절을 어렵게 만든다"며 "특히 젊은 당뇨병 환자에서는 합병증 예방을 위한 비만·복부비만 관리가 선제적으로 이뤄져야 한다"고 강조했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



