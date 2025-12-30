[신년사] 이장우 시장 "대전 충남 통합으로 초광역 특별시로 거듭날 것"

"대한민국 중심도시이자 충청권 수부 도시로 거듭나는 한 해가 될 것"



"'불퇴전진(不退前進)'의 각오로 오로지 앞만 보고 전진"

이장우 대전시장 AD 원본보기 아이콘

이장우 대전시장이 신년사를 통해 "대전과 충남의 통합을 반드시 이뤄 서울시에 버금가는 초광역 특별시로 거듭나겠다"고 강조했다.

그는 "올해는 대전이 대한민국 중심도시이자 충청권 수부 도시로 거듭나는 한 해가 될 것"이라며 "올 한 해 시민 여러분과 함께 미래를 선도하는 일류 경제도시 대전, 대한민국 新 중심 도시 충청을 완성하겠다"며 굳은 의지를 밝혔다.

이 시장은 특히 "시민 여러분과 혼연일체가 돼 대전을 넘어, 충청이 도약하는 위대한 번영의 새 역사를 써 내려가겠다"며 "국가 균형 발전과 충청의 번영을 위해 대전이 앞장서서 새 시대를 열어나가겠다"고 말했다.

그는 ▲대전이 중심이 돼 모범적인 국가 균형 발전 선도 ▲시대를 앞서가는 첨단 전략산업 위주의 상장기업 육성 ▲누구 하나 소외되지 않는 시민을 보듬는 민생 정책 전개 ▲문화와 예술이 꽃피고 사람이 찾고 싶어하는 명품 관광도시 조성 ▲생명이 살아 숨 쉬는 지속 가능한 친환경 도시로 재탄생 ▲대전역세권 등 원도심 개발로 대전의 새로운 성장 모멘텀 조성 등 여섯 가지를 새해 과제로 꼽았다.

이 시장은 마지막으로 "오늘보다 더 나은 미래는 준비하고 실천하는 자에게만 허락된다"며 "뒤로 물러서지 않고 앞으로 나아간다는 한자 성어 '불퇴전진(不退前進)'의 각오로 어려운 상황에서도 포기하지 않고 원대한 목표를 위해 오로지 앞만 보고 전진하겠다"며 새해 각오를 다졌다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>