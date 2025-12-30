김영찬 골프존그룹 회장, 장학 기금 4500만원 기부

'버디 기금' 적립 유원골프재단에 기부

2020년 시작 누적 기부액 3억원

희망나무 장학생 4명으로 확대

김영찬 골프존그룹 회장이 '버디 기금' 4500만원을 적립해 유원골프재단에 기부했다고 30일 밝혔다.

김 회장은 가족들과 함께 한 해 골프에서 버디 이상을 기록하거나 에이지 슈터를 달성할 때마다 버디 기금을 적립해왔다. 에이지 슈터는 18홀 경기에서 자신의 나이보다 적은 스코어를 기록하는 것을 의미한다. 김 회장은 2020년부터 버디 기금을 기부해왔다. 누적 기부액은 3억원에 이른다.

올해 기부금을 통해 유원골프재단은 골프 유망주에게 연간 1200만원을 지원하는 희망나무 장학생을 4명으로 확대했다. 2026년 희망나무 장학생에는 김서아, 장하은, 강주원, 윤태웅이 선발됐다.

김 회장은 "실력 있는 유망주들이 더 다양한 기회를 통해 성장하기를 바라는 마음에서 이번 기부를 결정했다"며 "골프 꿈나무 선수들을 위해 뜻깊게 활용되기를 바라며 앞으로도 여건이 어려운 유망주들이 꿈을 포기하는 일이 없도록 지속적인 후원을 이어가겠다"고 말했다.

2015년 김 회장이 사재를 출연해 설립한 유원골프재단은 유소년 성적우수 장학생, 골프 꿈나무 장학생, 국제 아마추어 대회 경험 확대 지원 등 다양한 후원 사업을 운영하고 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



