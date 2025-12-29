엔비디아 전략 파트너 ‘리드텍’, 한국 첫 법인 원주에 둥지 튼다

원주시, 리드텍 한국 첫 법인 ‘리드텍코리아’ 설립

GPU·AI 기반 디지털헬스케어 분야 협력 관련 논의 진행

글로벌 GPU·AI 기술 기업인 '리드텍'이 한국 내 첫 법인인 '리드텍 코리아'를 원주에 설립하고 디지털헬스케어와 AI 분야를 중심으로 활동을 시작했다.

원주시청 전경. 원주시 제공 AD 원본보기 아이콘

리드텍은 GPU 제조·유통을 비롯해 AI, 고성능컴퓨팅(HPC), 데이터센터, 의료·헬스케어, 빅데이터 솔루션 분야를 전문으로 하는 기업으로, 엔비디아와 30년 이상 협력해 온 공식 전략 파트너사 중 하나다.

특히 2017년부터 현재까지 엔비디아의 글로벌 교육 파트너로 활동하며 GPU 기반 AI·컴퓨팅 교육과 기술 협력을 이어오고 있다.

리드텍코리아는 한국 시장에서의 사업 추진과 기술 협력을 위해 설립된 법인으로, 의료·헬스케어 산업과 관련한 기업·기관이 집적된 원주 지역의 산업 환경과 연구·교육 인프라 등을 종합적으로 고려해 원주에 자리 잡게 됐다.

원주시는 리드텍코리아 설립을 계기로 GPU 기반 AI 교육과 연구, 디지털헬스케어 분야 실증, AI·데이터 기반 산업과 연계한 협력 방안에 대한 논의를 진행하고 있다.

원주시와 리드텍코리아는 AI·GPU 기반 교육 협력, GPU 기반 산업 생태계 조성, 글로벌 기술 교류 확대 등을 주요 내용으로 하는 업무협약을 체결하고, 중장기 협력 방향과 관련한 논의를 공유한 바 있다.

원주시는 향후 관련 법과 절차에 따라 글로벌 기술 기업과의 협력을 지역 산업과 교육, 실증 환경과 연계하는 방안을 행정적으로 검토하고, 디지털헬스케어 및 AI 분야와 관련한 정책·산업 논의를 단계적으로 이어갈 계획이다.

원강수 원주시장은 "앞으로도 관련 법과 절차에 따라 글로벌 기술 기업과의 협력 가능성을 행정적으로 검토해 나갈 계획"이라고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>