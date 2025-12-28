"AI 속마음, 드디어 읽다"… AI 학습 데이터에 사람이 이해하는 설명문 붙여

UNIST, LLM 활용… 이미지 데이터를 언어로 변환·분석하는 방법론 제시



효율적 데이터 선별과정·멀티모달 AI 연구 새로운 방법, EMNLP 2025 게재

인공지능(AI), 특히 딥러닝 모델은 도무지 속을 알 수 없는 이른바 '깜깜이' 블랙박스(Black-box)로 불린다.

AI야, 네가 왜 거기서 나와? 라고 묻자, "그냥 그런 줄 알아"라며 독불장군처럼 굴던 AI가 드디어 '해명'을 시작했다.

복잡한 연산 속에 숨겨져 있던 AI의 판단 근거를 인간의 언어로 번역하는 '블랙박스 해독제'가 개발됐다. 이제 우리는 AI에 "왜 그런 결론을 내렸니?"라고 당당히 물을 수 있게 됐다.

사진을 보여주면 '이건 새'라고 기가 막히게 맞히지만, 도대체 사진의 '어떤 부분'을 보고 새라고 판단했는지는 명확히 알기 어렵기 때문이다.

그동안 이 블랙박스 문제를 풀기 위한 시도는 주로 AI 모델의 내부 구조를 뜯어보는 데 집중돼 왔는데, 모델이 아닌 AI 학습의 재료가 되는 '데이터'를 사람의 언어로 설명함으로써 해법을 찾는 새로운 접근법이 나왔다.

UNIST 인공지능대학원 김태환 교수팀은 AI 학습 데이터를 인간이 이해할 수 있는 '자연어'로 변환함으로써 AI 블랙박스를 설명하는 학습 방법론을 제안했다고 28일 전했다.

연구진, (좌측부터) 김태환 교수, 김채리 연구원(제1저자), 배재연 연구원(제1저자). UNIST 제공 AD 원본보기 아이콘

기존의 설명 가능한 인공지능(XAI) 연구는 주로 학습이 완료된 모델의 내부 연산 과정이나 예측 결과를 사후적으로 분석하는 데 집중했다.

반면 연구팀은 AI 학습의 원천인 '데이터'에 주목하여, 데이터의 특징을 설명문으로 구체화하고 이를 분석함으로써 모델의 의사결정 과정을 규명하고자 했다.

연구팀은 먼저 챗GPT와 같은 LLM 모델로 사진 속 사물의 특징을 여러 문장으로 설명하게 했다. 환각 현상 없는 고품질 설명문을 만들기 위해서는 인터넷 백과사전과 같은 외부 지식도 참고하도록 했다.

LLM이 생성한 수십 개의 설명 문장이 모두 모델 학습에 유효한 것은 아니다. 연구팀은 생성된 설명 중 AI 모델이 정답을 맞추는 데 실제로 참고한 설명문을 식별하기 위해 텍스트 영향력 점수(IFT: Influence scores For Texts)라는 정량적 분석 지표를 고안했다.

대형언어모델(LLM)을 활용한 데이터 설명문 생성과 선별·학습 과정 개요. 원본보기 아이콘

IFT는 두 가지 요소를 합산해 계산된다. 특정 설명 문장을 학습 데이터에서 제외했을 때 모델의 예측 오차가 얼마나 변화하는지를 계산해 학습 기여도를 측정하는 영향력 점수와 텍스트 설명이 실제 이미지의 시각적 정보와 의미상으로 얼마나 일치하는지를 나타내는 CLIP 점수(CLIP Score)다.

대형언어모델(LLM)이 생성한 이미지 설명문과 인공지능이 계산한 영향 점수(Influence Score) 예시. 원본보기 아이콘

예를 들어 조류 분류 모델에서 배경 색상에 대한 설명보다 '부리의 형태'나 '깃털의 무늬'를 묘사한 설명문이 높은 IFT 점수를 기록했다면, 해당 모델은 부리와 깃털의 특징을 학습해 대상을 식별했다고 해석할 수 있다.

연구팀은 이렇게 영향력이 큰 설명문들이 실제 모델이 정답과 맞추는 성능에도 도움이 되는지를 확인하기 위해 별도의 벤치마크 실험을 설계했다. 영향력이 높은 설명문을 모델 학습에 함께 제공하고 새로운 데이터셋에서 분류 작업을 수행하는, 교차 모달 전이 실험을 진행한 것이다. 그 결과, 영향력이 높은 설명문을 사용했을 때 기존 방식보다 안정적으로 높은 성능을 보였다. 이는 모델이 학습 과정에서 실제로 활용했던 설명이 성능에도 의미 있는 기여를 한다는 사실을 보여주는 검증 결과다.

김태환 교수는 "연구에서 제시한 AI가 스스로 자신이 학습하는 데이터를 설명하는 방식은 딥러닝의 복잡한 의사결정 과정을 본질적으로 드러내는 방법이 될 수 있다"며 "향후 블랙박스 AI 시스템을 투명하게 이해하는 기반이 될 것이다"라고 말했다.

연구 결과는 자연어처리(NLP) 분야 대표 국제학회인 EMNLP(Empirical Methods in Natural Language Processing)의 정식 논문으로 채택됐다. 올해 EMNLP는 11월 5일부터 9일까지 중국 쑤저우에서 열렸다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



