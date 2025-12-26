반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신

코스피, 외인·기관 '사자' 상승 마감

코스닥도 강보합세로 마감

26일 코스피는 반도체 강세에 힘입어 상승 마감하며 4120선을 회복했다. 코스닥도 강보합세로 마감해 3거래일 만에 상승 전환에 성공했다.

이날 코스피는 전 거래일보다 0.51% 오른 4129.68에 거래를 마쳤다. 지수는 전장보다 0.53% 뛴 4130.37에 출발한 뒤 장중 한때 4143.14까지 올랐으나 장 후반 상승분을 일부 반납했다.

외국인과 기관이 각각 1조7763억원, 3880억원을 사들이며 지수 상승을 이끌었다. 반면, 개인은 홀로 2조2104억원을 팔아 치웠다.

지수 상승을 주도한 것은 반도체였다. 간밤 미국 뉴욕 증시에서 마이크론이 3%대 급등하면서 그 영향이 국내 증시로 확산됐다. 전기·전자 업종이 전장보다 2.77% 올라 가장 가파른 상승세를 보였다. 외국인과 기관의 전기·전자 업종 순매수 규모는 약 1조7000억원, 4000억원 수준으로 집계됐다. 국내 대표 반도체주인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 117,000 전일대비 5,900 등락률 +5.31% 거래량 33,999,812 전일가 111,100 2025.12.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세‘천스닥’ 임박…정책 모멘텀에 개인 매수세 확대되나[특징주]삼성전자, 다시 사상 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close 는 5.31% 뛴 11만7000원으로 마감해 52주 신고가를 경신했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 599,000 전일대비 11,000 등락률 +1.87% 거래량 4,166,850 전일가 588,000 2025.12.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세‘천스닥’ 임박…정책 모멘텀에 개인 매수세 확대되나‘천스닥’ 눈앞! 정부 코스닥 부양 정책에 투자자 매수세 증가 전 종목 시세 보기 close 도 1.87% 올라 59만9000원에서 마감했다.

그 외 업종을 살펴보면 제조(1.17%) 전기·가스(0.49%) 부동산(0.21%)만이 상승세를 보였다. 나머지 오락·문화(-2.25%) 화학(-1.85%) 일반서비스(-1.82%) 건설(-1.76%) IT서비스(-1.72%) 금속(-1.65%) 섬유·의류(-1.62%) 등은 내림세를 보였다.

또 시총 상위 10개 종목 중에서는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,692,000 전일대비 1,000 등락률 +0.06% 거래량 26,793 전일가 1,691,000 2025.12.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피, 상승폭 내주며 보합권…4120선 등락코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (0.06%) 외에 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 383,500 전일대비 7,000 등락률 -1.79% 거래량 206,573 전일가 390,500 2025.12.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세LG엔솔, 美배터리공장 건물 혼다에 매각…4.2조 유동성 확보종목 잘 골랐다면 투자금 넉넉하게 마련해야...4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (-1.79%) 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 286,000 전일대비 3,000 등락률 -1.04% 거래량 846,875 전일가 289,000 2025.12.26 15:30 기준 관련기사 현대차그룹, 글로벌 자동차 상을 석권하다…정의선 '고객경영 리더십' 결실쏘렌토 2년 연속 국내 베스트셀링카…아반떼 '톱3' 유력코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (-1.04%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 512,000 전일대비 7,000 등락률 -1.35% 거래량 147,894 전일가 519,000 2025.12.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피, 4거래일 만에 하락 마감…4100선으로 후퇴코스피, 상승폭 내주며 보합권…4120선 등락 전 종목 시세 보기 close (-1.35%) KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 124,600 전일대비 1,500 등락률 -1.19% 거래량 329,428 전일가 126,100 2025.12.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세KB라이프·골든라이프케어, 日 시니어기업과 협력체계 구축코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (-1.19%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 73,600 전일대비 2,300 등락률 -3.03% 거래량 4,613,945 전일가 75,900 2025.12.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세‘천스닥’ 임박…정책 모멘텀에 개인 매수세 확대되나삼성전자·테슬라 이어…크리스마스 주식 선물은 '이것' 전 종목 시세 보기 close (-3.03%) 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 119,800 전일대비 1,200 등락률 -0.99% 거래량 424,361 전일가 121,000 2025.12.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세현대차그룹, 글로벌 자동차 상을 석권하다…정의선 '고객경영 리더십' 결실쏘렌토 2년 연속 국내 베스트셀링카…아반떼 '톱3' 유력 전 종목 시세 보기 close (-0.99%)가 모두 약세를 보였다.

이날 코스닥은 전장 대비 0.49% 오른 919.67에 마감했다. 전 거래일보다 0.62% 오른 920.90으로 출발한 지수는 장중 하락 전환해 한때 913.85까지 떨어지기도 했지만, 다시 오름폭을 키웠다.

외국인과 기관이 각각 949억원, 3468억원을 순매수했고, 개인은 4370억원을 내다 팔아 수급 균형을 이뤘다.

업종별로는 일반서비스(2.60%) 기계·장비(0.79%) 비금속(0.73%) 화학(0.65%) 제약(0.61%) 전기·전자(0.46%) 제조(0.41%) 등의 순으로 오름세를 보였다. 반면 섬유·의류(-2.20%) 오락·문화(-1.97%) 운송장비·부품(-1.66%) 건설(-1.43%) 종이·목재(-1.38%) 운송·창고(-1.33%) 통신(-1.20%) 등은 하락 마감했다.

시총 상위 종목 가운데서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 439,000 전일대비 9,000 등락률 +2.09% 거래량 1,024,092 전일가 430,000 2025.12.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피, 4거래일 만에 하락 마감…4100선으로 후퇴넥스트레이드, 내년 1분기 거래 종목 700개 선정 전 종목 시세 보기 close (2.09%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 199,000 전일대비 11,500 등락률 +6.13% 거래량 1,693,203 전일가 187,500 2025.12.26 15:30 기준 관련기사 에이비엘바이오, 릴리서 그랩바디 플랫폼 기술이전 선급금·지분 투자금 수령종목은 잘 찾았는데 ‘총알’이 부족하네...연 4%대 금리로 최대 4배까지코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (6.13%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 180,000 전일대비 7,500 등락률 +4.35% 거래량 494,907 전일가 172,500 2025.12.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락'산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착 전 종목 시세 보기 close (4.35%) 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 75,000 전일대비 1,400 등락률 +1.90% 거래량 379,053 전일가 73,600 2025.12.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락'산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착 전 종목 시세 보기 close (1.90%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 221,000 전일대비 3,500 등락률 +1.61% 거래량 218,617 전일가 217,500 2025.12.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승폭 내주며 보합권…4120선 등락코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락'산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착 전 종목 시세 보기 close (1.61%) 등 바이오주 중심으로 강세를 보였다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 156,300 전일대비 1,400 등락률 -0.89% 거래량 269,772 전일가 157,700 2025.12.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락'산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착 전 종목 시세 보기 close (-0.89%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 97,000 전일대비 300 등락률 -0.31% 거래량 2,316,706 전일가 97,300 2025.12.26 15:30 기준 관련기사 기회가 왔다면 제대로 살려야...최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세넥스트레이드, 내년 1분기 거래 종목 700개 선정 전 종목 시세 보기 close (-0.31%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 473,500 전일대비 9,000 등락률 -1.87% 거래량 210,295 전일가 482,500 2025.12.26 15:30 기준 관련기사 AI 거품 우려 완화·코스닥 혁신 정책에 소부장株 매수세 유입기회가 왔다면 제대로 살려야...최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (-1.87%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 46,050 전일대비 500 등락률 -1.07% 거래량 475,754 전일가 46,550 2025.12.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락'산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착 전 종목 시세 보기 close (-1.07%) 등은 하락 마감했다.

임정은·태윤선 KB증권 연구원은 "한산한 거래량 속 관망세가 이어질 것"이라면서도 "증시 대기자금인 고객 예탁금이 80조원대로 높은 수준을 유지하는 등 국내 증시에 대한 긍정적 시각이 유지되고 있어 추가 상승 여력은 충분하다"고 분석했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>