"이제 마음대로 노래 못할 것 같다" 윤종신, 건강 악화로 연말 콘서트 취소

건강 악화, 고민 등 SNS 통해 전해

공연은 취소, 팬들과는 청음회 형식 진행

가수 윤종신이 건강 문제로 연말 콘서트를 취소한 가운데, 가수로서의 고민이 담긴 심경을 추가로 전했다. 26일 윤종신은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 링거를 맞고 있는 사진을 공개하며 "목소리 나오게 하려고 일어나자마자 병원으로, 그리고 아무도 만나지 않았던 6일"이라고 근황을 밝혔다. 이어 "이제 내 마음대로, 내키는 대로 불러왔던 방법으로는 노래하지 못할 것 같다"고 덧붙이며 현재의 성대 상태와 향후 무대에 대한 고민을 솔직하게 털어놨다.

윤종신은 당초 지난 24일부터 28일까지 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 '2025 윤종신 콘서트 올해 나에게 생긴 일'을 개최할 예정이었으나, 건강상의 이유로 총 3회차 공연을 부득이하게 취소했다. 윤종신 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

앞서 그는 지난 25일 SNS를 통해 연말 콘서트 취소 소식을 직접 알렸다. 윤종신은 "즐거운 연말을 제 공연과 함께 보내시려 했던 여러분께 안타까운 소식을 전한다"며 "6일 전 갑작스럽게 기관지염을 동반한 감기 증세가 발생했다"고 설명했다. 이어 그는 "5일간 집중 치료를 받고 어제 공연을 강행했지만 성대 상태가 너무 좋지 않았다"며 "2시간여를 함께했음에도 만족스러운 공연을 보여드리지 못했다"고 밝혔다. 그는 "오늘 아침 일어나니 상태가 호전되지 않아 더 좋은 공연을 보여드릴 수 없다는 판단을 내렸고, 결국 나머지 공연 일정을 취소하게 됐다"고 덧붙였다.

공연을 기다려온 팬들을 향한 사과의 말도 전했다. 윤종신은 "제 공연을 기대하셨던 분들의 소중한 연말 일정에 혼란을 드려 죄송하다"며 "주최 측을 통해 환불 절차 안내가 진행될 예정"이라고 밝혔다. 또한 "2월 이내 다시 공연을 진행할 수 있는 공연장을 알아보고 있다"며 "저에게 만회할 기회를 달라"고 덧붙였다.

다만, 이날 공연은 취소했지만, 팬들과의 만남은 이어갈 계획이다. 윤종신은 "저와 밴드, 연출팀은 남은 공연 일정 동안 공연장에 나갈 예정"이라며 "라이브 공연 대신 라디오 공개방송이나 청음회 형식으로 시간을 보내려 한다"고 설명했다. 공연 티켓 구매자들은 환불을 받은 뒤에도 기존 공연 시간에 맞춰 현장을 방문하면 해당 프로그램에 참여할 수 있다. 윤종신은 당초 지난 24일부터 28일까지 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 '2025 윤종신 콘서트 올해 나에게 생긴 일'을 개최할 예정이었으나, 건강상의 이유로 총 3회차 공연을 부득이하게 취소했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>