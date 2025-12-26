진안홍삼축제, 전북 대표 축제 육성사업 평가 '최우수'

홍삼 우수성·체험·전시·판매 등 호평

전북 진안군 대표축제 진안홍삼축제가 전북 시군 대표 축제 육성 사업 평가에서 최우수 축제로 선정됐다.

진안군 대표축제 진안홍삼축제가 전북 시군 대표 축제 육성 사업 평가에서 최우수 축제로 선정됐다. 진안군 제공 AD 원본보기 아이콘

26일 군에 따르면 이번 평가는 축제의 기획력과 콘텐츠 경쟁력, 지역경제 파급효과, 방문객 만족도, 안전관리 체계 등 전반적인 운영 성과를 종합적으로 평가했으며 진안홍삼축제는 평가 항목에서 고른 우수성을 인정받아 최우수 축제로 선정됐다.

진안홍삼축제는 대한민국 대표 특산물인 진안홍삼의 우수성을 체험·전시·판매·문화콘텐츠를 유기적으로 연계해 차별화된 축제 모델을 구축했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

다양한 세대가 폭넓게 즐길 수 있는 프로그램 구성과 지역 상권과의 연계를 통한 지역경제 활성화 성과에도 주목을 받았다. 또 행사 전반에 걸친 체계적인 안전관리와 사고 없는 축제 운영, 친절한 현장 응대, 쾌적한 행사 환경 조성 등은 방문객 만족도를 크게 높였다.

군 관계자는 "이번 최우수 축제 선정은 축제를 방문해주신 관광객과 지역주민이 함께 만들어낸 성과이다"며 "앞으로도 진안홍삼의 가치를 널리 알리고 전북을 대표하는 명품 웰니스 축제로 지속 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>