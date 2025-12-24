사과만 풍년? 일자리도 풍년… 청송군, ‘경북 일자리창출 평가 우수시군 시상식’… 우수시책 우수상

산소카페 청송군이 이제 '취업 맛집'으로 거듭났다.

경북 청송군(군수 윤경희)은 지난 3월 발생한 대형 산불 피해 극복과 지역사회 안정 회복을 위한 노력을 인정받아 '2025년 경북도 시·군 일자리 창출 추진실적 평가'에서 우수시책 부문 우수상을 받았다.

‘2025년 경북 일자리창출 평가 우수시군 시상식’ 우수시책 부문 우수상을 받은 청송군. 청송군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 평가는 경북도 주관으로 도내 22개 시·군을 대상으로 2025년 일자리 창출 추진실적을 종합실적과 우수시책 부문으로 나눠 실시됐다.

이 가운데 청송군은 산불 피해 주민의 생계 안정을 위해 신속히 추진한 '산불피해 주민 공공형 긴급 일자리 지원사업'이 높은 평가를 받으며 수상의 영예를 안았다.

군은 대형산불로 인한 인명·주택·농작물·산림 피해 등 막대한 피해 상황 속에서, 이재민의 실질적인 생계 안정과 지역 복구를 최우선 과제로 설정하고 긴급 일자리 사업을 추진했다.

해당 사업은 총사업비 4억 2500만원 규모로 약 4개월간 운영됐으며, 이재민과 이재민 세대원 등 총 92명을 고용해 피해지역 환경정화, 이재민 지원, 행정지원 등 다양한 복구 활동을 전개했다.

특히 이번 긴급 일자리 사업은 주민들이 직접 자신이 살던 지역의 복구에 참여함으로써 재난 극복에 대한 의지와 공동체 연대감을 강화하는 계기가 됐으며, 참여자와 수혜 주민 모두에게 높은 만족도를 얻었다.

청송군 관계자는 "이번 일자리 사업은 단순한 단기 일자리 제공을 넘어, 재난 피해 주민의 생계 안정을 지원하고 지역 회복과 경제 활성화에 기여한 실질적인 재난 대응 정책"이라며 "앞으로도 군민의 삶의 질 향상과 지속 가능한 지역 발전을 위한 다양한 일자리 정책을 적극 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



