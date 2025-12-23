알지노믹스, 항암 유전자치료제 WHO 국제일반명 등재 신청

국제 기준 부합 INN 확보 목적

리보핵산(RNA) 기반 유전자치료제 개발 전문기업 알지노믹스 알지노믹스 476830 | 코스닥 증권정보 현재가 163,200 전일대비 11,100 등락률 +7.30% 거래량 5,902,550 전일가 152,100 2025.12.23 10:57 기준 관련기사 고배당 기업에 눈 돌려볼 때...부족한 주식자금 마련 방법은질주하는 구리가격...달리는 말에 제대로 올라타려면?금·은보다 뜨거운 구리 랠리…차세대 원자재 수혜주에 시선 집중 전 종목 시세 보기 close 가 개발 중인 항암제 후보물질 'RZ-001'에 대해 세계보건기구(WHO)에 국제일반명(INN) 등재를 신청했다고 23일 밝혔다.

이번에 신청한 RZ-001의 국제일반명은 퍼스트인클래스 의약품으로서 해당 기전과 구성성분을 대변하는 명칭인 것으로 알려졌다.

INN은 WHO가 부여하는 의약품의 성분명을 뜻한다. 하나의 성분에 대해 전 세계적으로 통일된 이름을 부여하는 제도다. 제도의 목적은 동일 성분의 의약품이 다양한 국가와 회사에서 유통되더라도 일관된 명칭을 통해 의약품의 정확한 식별과 안전한 사용을 보장하는 것이다. INN 확보 시 해당 물질이 글로벌 학술·규제·의료계에서 성분명으로 공식 통용될 수 있으며, 사업화 미팅이나 라이선싱 협상 시에도 물질 정보를 빠르게 검색·분류하고, 명확한 규격으로 이해할 수 있는 구조를 제공한다.

알지노믹스는 이번 등재 신청을 기점으로 RZ-001의 글로벌 개발 및 사업화에 더욱 박차를 가할 계획이다.

알지노믹스의 RNA 편집 플랫폼 기술인 'RNA 치환효소'을 통해 도출된 RZ-001은 식품의약품안전처와 미국 FDA로부터 임상시험계획승인(IND)을 받아 악성뇌종양인 교모세포종과 간세포암에 대해 각각 임상시험을 진행 중이다. 교모세포종의 경우 1/2a상 임상 중간결과를 지난 5일 ESMO ASIA 학회에서 발표한 바 있으며 우수한 안전성 프로파일을 입증한 바 있다. 간세포암의 경우 1b/2a 임상 결과 중간 결과를 내년 상반기 중 발표할 계획인 것으로 알려졌다.

이성욱 알지노믹스 대표이사는 "이번 INN 신청을 통해 RZ-001의 개발 및 사업화를 가속화하는 계기로 삼을 것"이라 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>