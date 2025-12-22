대진대 평생교육원, ‘대진 파크골프 아카데미’ 제1기 수료식 성료

대진대, 전문 인력 29명 배출

파크골프 전문 지도자·심판 양성

지역 스포츠 문화 확산 기반 마련

대진대학교(총장 장석환) 평생교육원(원장 한지영)은 지난 18일 본관 2층 국제세미나실에서 '2025학년도 대진 파크골프 아카데미(Daejin ParkGolf Academy)' 제1기 수료식을 개최했다고 22일 밝혔다.

대진대학교(총장 장석환) 평생교육원(원장 한지영)이 지난 18일 본관 2층 국제세미나실에서 '2025학년도 대진 파크골프 아카데미(Daejin ParkGolf Academy)' 제1기 수료식을 개최하고 있다. 대진대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 과정은 파크골프 전문 인력 양성과 지역 기반 생활체육 문화 확산을 목표로 운영되었으며, 이날 수료식에는 한지영 평생교육원장을 비롯한 교수진과 교육생 등 30여 명이 참석했다.

수료식은 과정 경과 보고, 수료증 수여, 축사 순으로 진행됐다. 제1기 과정은 김후년 주임교수와 티칭프로 공명숙 주임강사가 책임 강사진으로 참여해, 파크골프 이론과 실기, 경기 운영, 안전 관리 등 전문 교육을 체계적으로 제공했다. 특히 건강한 노후 생활을 위한 스포츠로 주목받는 파크골프 분야에서 지도자 역할을 수행할 수 있도록 실무 역량 강화에 중점을 두었다.

대진 파크골프 아카데미는 오전반·저녁반으로 나누어 총 8주 과정으로 운영됐다. 본 과정을 수료한 29명의 교육생 전원은 한국자격인증교육원에서 발급하는 '파크골프지도자 1급' 및 '파크골프심판 2급' 자격을 동시에 취득해, 전문성을 공인받는 성과를 거두었다. 평생교육원은 향후 원우회 운영을 통해 수료생들이 지속적으로 교류하며 지도 역량을 발전시킬 수 있도록 지원할 계획이다.

한지영 대진대학교 평생교육원장은 축사를 통해 "파크골프를 통해 건강한 삶을 실천하는 것을 넘어, 지역 사회에 활력을 불어넣는 세대 간 교류의 매개자로서 중요한 역할을 해주시길 기대한다"고 말했다. 이어 "여러분은 이 과정의 자랑스러운 개척자로서 체계적인 교육 과정을 수료했으며, 앞으로 지역 사회의 대진 파크골프 문화 확산에 중추적인 역할을 해주시길 바란다"며 "대진대학교도 여러분이 파크골프 전문가로 활동을 펼칠 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 강조했다.

대진대학교 평생교육원은 이번 제1기 과정을 시작으로 파크골프를 비롯한 생활체육·건강 분야 프로그램을 확대하고, 지역 주민과 함께하는 평생교육 허브로서 역할을 강화해 나갈 계획이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>