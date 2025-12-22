본문 바로가기
한화투자증권, '따뜻한 겨울나기' 사회공헌 성료

송화정기자

입력2025.12.22 10:31

한화투자증권은 지난 19일 사랑을 나누는 '따뜻한 겨울나기' 물품 지원 행사를 성료했다고 22일 밝혔다.

한화투자증권 장병호 대표이사(가운데)와 임직원들이 연탄을 나르고 있다

한화투자증권 장병호 대표이사(가운데)와 임직원들이 연탄을 나르고 있다

이날 장병호 대표이사와 임직원 60여명은 서울 관악구 삼성동 일대 20여 가구를 직접 방문해 연탄 약 2000장과 김장김치 400㎏, 쌀 200㎏을 전달했다.


한화투자증권은 이번 활동을 시작으로 겨울철 난방에 어려움을 겪는 이웃에 연탄 약 16000장을 추가로 후원할 계획이다.

더불어 한화투자증권은 취약계층의 겨울철 생활 안정을 위해 사단법인 해피피플에 방한용품과 생필품 등 총 3000만 원 상당의 물품을 전달했다.


장병호 한화투자증권 대표이사는 "임직원이 함께 상생의 가치를 실천하는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 지역사회에 실질적인 도움이 되는 다양한 활동을 지속 확대해 '함께 멀리'라는 사회공헌 철학을 이어 나가겠다"고 밝혔다.




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

