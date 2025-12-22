본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

중랑구, 서울 첫 '시민사회 활성화 조례' 제정

김민진기자

입력2025.12.22 10:14

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

민관 협력·공익활동 지원 법적 근거
시민사회활성화위원회 구성 등 지원 체계 구축

서울 중랑구가 서울시 자치구 중 처음으로 시민사회 활성화를 위한 조례를 제정한다.


중랑구(구청장 류경기)는 ‘서울특별시 중랑구 시민사회 활성화와 공익활동 증진에 관한 조례’안이 지난 19일 중랑구의회에서 최종 가결돼 이달 31일 제정 예정이라고 22일 밝혔다.

중랑구청사 전경. 중랑구 제공.

중랑구청사 전경. 중랑구 제공.

AD
원본보기 아이콘

이번 조례는 시민사회와의 소통과 협력을 제도적으로 뒷받침하고, 공익활동이 안정적으로 이루어질 수 있는 환경을 조성하기 위해 마련됐다. 서울시 자치구 중 최초로 제정된 사례로 의미가 크다.

조례에는 시민사회 활성화의 목적 및 정의, 구청장의 책무, 시민사회활성화위원회 설치 및 운영, 중랑구NPO지원센터의 운영 및 기능 지원 등 시민사회 생태계 조성을 위한 구체적인 내용이 담겼다.


구는 이번 조례 제정을 계기로 '중랑구 시민사회활성화위원회'를 새롭게 구성할 예정이다. '중랑구 NPO지원센터'를 중심으로 시민사회와 공익활동 전반에 대한 체계적인 지원 시스템을 구축하고 협력 기반을 더욱 강화해 나갈 방침이다.


지역 시민사회 관계자는 "그동안 부족했던 제도적 기반이 마련됨에 따라 공익활동의 지속성이 확보되고, 행정과 시민사회가 동등한 협력 파트너로 자리매김하는 계기가 될 것"이라고 평가했다.

류경기 중랑구청장은 "이번 조례 제정을 통해 시민사회의 자발적인 공익활동을 뒷받침할 수 있는 제도적 기반이 마련됐다"며 "앞으로도 행정과 시민사회가 상호 신뢰를 바탕으로 협력하는 구조가 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"내년 최대 10배 폭등, 200달러 간다" 부자아빠, 비트코인 이어 콕 집은 '이것' "내년 최대 10배 폭등, 200달러 간다" 부자아빠, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

옛 삼표레미콘 공장, 서울 랜드마크 된다…'성수 프로젝트' 본격화

"매우 인상적" 머스크도 감탄한 中 로봇 '칼군무'

10년 연애에 3억 기부 하더니…신민아·김우빈 결혼식 주례도 깜짝

어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다

낮엔 공무원, 밤엔 댄스 강사 해도돼…MZ 이탈 막기 특단 조치

웨이모는 멈추고, 테슬라는 달렸다…美샌프란 정전 쇼크 후폭풍

지방 건설 부양한다더니…LH 미분양 매입, 대전·울산·강원 '실적 0건'

새로운 이슈 보기