[포토] 코스피, 산타랠리 기대 속 장 초반 강세

조용준기자

입력2025.12.22 09:51

[포토] 코스피, 산타랠리 기대 속 장 초반 강세
22일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율, 코스닥 등이 표시돼 있다. 이날 오전 9시 3분 현재 코스피는 전장보다 69.15포인트(1.72%) 오른 4,089.70에 거래를 시작해 4100선을 회복하는 등 상승폭을 넓히고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

