경북건축사회, 이웃돕기 성금 1000만원 기탁…"사회공헌 활동 계속하겠다"할터

영남취재본부 구대선기자

입력2025.12.22 09:37

수정2025.12.22 10:12

경북사회복지공동모금회(회장 전우헌)는 대한건축사협회 경북건축사회(회장 송동훈)로부터 지역 내 어려운 이웃을 돕기 위한 성금 1000만원을 전달받았다고 22일 밝혔다.


이번 성금은 대한건축사협회 경상북도건축사회 회원들의 뜻을 모아 마련됐으며, 연말을 맞아 이웃과 따뜻한 마음을 나누고 지역사회와 상생하는 전문직 단체로서 사회적 책임을 실천하고자 하는 취지로 경북 사랑의열매에 기탁됐다.

송동훈 경북건축사회 회장(오른쪽 2번째)이 이웃돕기 성금 1000만원을 전달하고 있다.

송동훈 경북건축사회 회장(오른쪽 2번째)이 이웃돕기 성금 1000만원을 전달하고 있다.

경북모금회 손병일 사무처장은 "희망2026나눔캠페인이 진행되는 시기에 지역사회를 위한 의미있는 나눔에 동참해 주셔서 감사드린다"며 "전달받은 성금은 도움이 필요한 도내 취약계층을 위해 소중히 사용하겠다"고 밝혔다.

대한건축사협회 경상북도건축사회 송동훈 회장은 "회원들의 마음을 담아 마련한 성금이 지역 이웃들에게 작은 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔과 사회공헌 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 전했다.


한편, 경북 사랑의열매는 현재 '희망 2026 나눔 캠페인'을 통해 연말 집중 모금을 진행하고 있으며, 모인 성금은 도내 취약계층을 위한 생계·의료·주거 지원 등 다양한 복지사업에 사용될 예정이다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
