'청와대' 다시 국정 '컨트롤 타워'로…李대통령 집무 개시 임박

3년 7개월 만에 '용산 대통령실' 막 내려…공식명칭은 다시 '청와대'

성탄 전후 핵심 기능 이전 마무리…업무시설은 이전 마쳐

대통령 집무실 본관·여민관에…일상 업무는 여민관서 처리

친위 쿠데타·대통령 탄핵 역사와 단절

투명한 국정운영·소통 이미지 지속

이재명 대통령이 청와대로 주요 업무시설의 이전 절차를 마무리하고, 본격 집무에 들어간다. 윤석열 전 대통령의 '용산 시대'(2022년 5월)가 3년 7개월 만에 막을 내리면서, 청와대는 다시 국정 운영의 '정점'으로서 위상을 되찾게 됐다. 이미 대다수의 업무 시설이 이전을 마친 가운데 앞으로 청와대는 친위 쿠데타·대통령 탄핵이라는 오욕의 역사와 단절하고 투명한 국정운영·소통의 이미지를 이어가는 데 집중할 계획이다.

22일 대통령실 관계자는 "업무 공백을 최소화하고자 퇴근 이후와 주말을 활용해 주요 업무시설 이전은 마쳤다"며 "성탄절 이전 대통령실의 핵심 기능은 완전히 청와대로 옮겨간다"고 설명했다. 청와대는 대통령이 사용하는 본관과 참모들이 머무는 여민관 1~3관, 외빈·내빈 행사에 사용되는 영빈관, 기자실과 브리핑룸이 있는 춘추관 그리고 대통령 관저로 구성된다.

기자실과 브리핑룸 운영은 이날부터 청와대 춘추관을 중심으로 재가동된다. 청와대 이전에 따라 대통령실의 공식 명칭은 '청와대'로 다시 바뀌고, 홈페이지를 포함해 로고가 들어가는 각종 설치물 등에도 옛 청와대의 로고가 사용된다. 대통령실은 이 대통령의 첫 출근 시점이 확정되면 국민에게 청와대 복귀를 알리는 행사를 준비하고 있다.

이에 윤 전 대통령이 연 '용산 시대'는 '제왕적 청와대'와 단절, 소통 강화를 내걸었지만 졸속 이전 과정과 보안·경호 취약성 그리고 상징 정치의 과잉이라는 비판을 받고 3년 7개월 만에 역사 속으로 퇴장했다. 윤 전 대통령은 관저 공사 이전 과정 수개월 동안 서초동 자택에서 출퇴근하면서 교통 불편 등을 야기했고, 용산 이전의 상징인 '도어스테핑' 마저 취임 6개월 만에 중단했다. 여기에 10·29 이태원 참사의 원인 제공·무속 논란·관저 공사 특혜 의혹까지 잇따르며 용산 이전은 윤석열 정부에 지속해서 부담을 안겼다.

불통의 상징이 된 용산 대통령실을 떠나 청와대에 복귀한 이 대통령은 본관과 여민관에 설치된 집무실에서 국정을 지휘한다. 본관 집무실은 정상회담과 임명장 수여식 등 공식행사 때 활용하고, 대부분의 업무는 여민관 집무실에서 처리하게 될 가능성이 크다. 문재인 전 대통령이 참모들과 소통을 늘리겠다며 여민관에 집무실을 추가로 설치했던 것과 같은 조처를 한 것이다. 박근혜 전 대통령 때까지 대통령 집무실은 본관에만 있어 500m 떨어진 여민관에서 근무하는 3실장을 포함해 주요 참모들과 신속하고 유기적인 소통이 어려웠다는 지적이 있었다.

과거 청와대가 가지고 있었던 '구중궁궐'의 이미지를 탈피하고자 투명성도 보다 강화할 계획이다. 국무회의, 대수보회의 등을 모두 공개한 데 이어 공개범위를 더욱 확대할 방침이다. 강훈식 대통령 비서실장은 "온라인 생중계 등을 더욱 확충할 생각"이라고 밝혔다. 경호처 역시 청와대 복귀 이후에도 '열린 경호·낮은 경호' 원칙을 유지하겠다고 밝혔다. 경호구역 재지정은 필요 범위 내에서 최소화하고, 시민 불편을 줄이기 위한 조치를 병행한다는 방침이다. 광화문·경복궁·청와대 일대를 잇는 이른바 '댕댕런' 러닝 코스는 기존대로 이용 가능하도록 유지하고, 주변 등산로도 통제를 최소화해 개방성을 이어가겠다는 게 경호처의 설명이다.

다만 관저 이전은 공사가 마무리되는 내년 초에 이뤄진다. 대통령실 관계자는 "대통령 관저는 보안·경호 점검 등을 마치고 내년 초까지 이전을 마무리할 것으로 보인다"고 설명했다. 한편 청와대 복귀는 세종 집무실 구상과도 맞물려 있어 청와대 시대도 길게 이어지지는 않을 전망이다. 이 대통령이 임기 내 집무실을 세종으로 옮기겠다는 의지를 여러 차례 밝혀왔고, 주변에도 "퇴임은 세종시에서 할 수도 있겠다"고 언급한 것으로 전해졌다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>