황기연 수은 행장, 창원 방문해 "지역 조선·방산 생태계 강화 지원"

심성아기자

입력2025.12.21 12:41

한국수출입은행은 황기연 한국수출입은행장이 지난 19일 경남 창원의 중견 조선사인 케이조선(옛 STX조선해양)과 방산 부품 강소기업인 영풍전자를 방문했다고 21일 밝혔다.

황기연 한국수출입은행장이 지난 19일 경남 창원의 중견 조선사인 케이조선을 방문해 김찬 케이조선 대표와 대화하고 있다. 연합뉴스

황 행장은 이번 방문에서 케이조선 등 경영이 정상화된 중형 조선사를 위해 1500억원 규모 선수금환급보증(RG)을 신규 지원하겠다고 발표했다.


황 행장은 "조선업은 우리나라 수출에서 큰 비중을 차지하고, 부·울·경 지역경제와 일자리 창출에도 막대한 기여를 한다"며 "과거 조선업 구조조정을 거쳐 현재 경영이 정상화된 중형 조선사 앞으로 수주 경쟁력과 산업생태계 강화를 위한 전략적 금융지원을 확대할 것"이라고 말했다.

이어 황 행장은 "영풍전자가 제2사업장을 준공하는 등 유럽지역 수요에 대응해 적극적인 영업활동 중"이라며 "지역 대표 중소·중견기업을 중점 지원해 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화 견인 등 정책금융 역할을 다하겠다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

