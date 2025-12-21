본문 바로가기
“겨울이 더 위험하다”… 울산 보건환경연구원, 가축전염병 예방 총력

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.21 09:00

야생 조류 접촉 차단·반려동물 관리 강화 강조

울산시 보건환경연구원은 최근 국내 축산농가와 야생동물에서 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)와 아프리카돼지열병(ASF)이 잇따라 발생함에 따라 재난성 가축전염병 예방을 위한 홍보물을 배부한다.


홍보물에는 조류인플루엔자와 구제역 등 주요 가축전염병의 임상 증상과 차단 방역 요령, 농장 내 바이러스 유입을 막기 위해 반드시 지켜야 할 방역 수칙 등이 담겼다.

홍보물은 구군과 생산자 단체를 통해 지역 축산농가에 배포된다.


재난성 가축전염병은 주로 야생동물이나 오염된 환경과의 접촉을 통해 농장으로 유입될 가능성이 큰 만큼, 농장 종사자들의 각별한 주의가 요구된다.


이에 연구원은 △야생 조류·조류 사체와의 접촉 금지 △반려동물 외출 후 위생 관리 철저 △축사 내 사료와 음수 관리 강화 △가축 이상 증상 발생 시 즉각 신고 등 기본 방역 수칙을 철저히 준수해 달라고 당부했다.

보건환경연구원 관계자는 "동절기는 바이러스 생존과 확산에 유리한 시기인 만큼, 농가에서는 빈틈없는 방역 체계를 구축하고 철저한 소독을 통해 질병 청정화를 유지하는 데 책임 있는 자세로 임해 달라"라고 말했다.

재난성 가축전염병 예방 위한 홍보.

재난성 가축전염병 예방 위한 홍보.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
