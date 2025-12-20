트럼프표 '가자지구 재건 구상' 초안 공개돼…"美 20% 충당"

'프로젝트 선라이즈' 계획

WSJ, 초안 인용해 보도

20년 이상 장기계획으로 추진

전쟁으로 파괴된 가자시티 전경. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미국 도널드 트럼프 행정부가 가자지구 재건 구상을 담은 계획 초안을 마련하고 이를 부유한 중동 국가 등 외국 정부와 투자자들에게 제시했다고 월스트리트저널(WSJ)이 19일(현지시간) 보도했다.

WSJ에 따르면 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너와 스티브 위트코프 중동 특사, 백악관 참모 2명이 이끄는 팀은 가자지구를 번듯한 대도시로 탈바꿈시키기 위한 '프로젝트 선라이즈' 계획 초안을 마련했다.

32쪽 분량의 파워포인트에는 20년 이상에 걸친 장기계획이 담겼다. 이에 따르면 우선 파괴된 건물, 불발탄, 팔레스타인 무장정파 하마스의 지하 터널 등을 제거한 후 주택, 의료시설, 학교, 종교시설 등을 건설한다. 이어 도로 포장과 전력망 연결 등을 거쳐 해변 고급 부동산과 첨단 교통 허브 구축과 같은 장기적 목표 실현에 나선다.

이 프로젝트는 10년간 총 1121억달러(약 166조원)가 소요된다. 미국은 보조금과 채무 보증을 포함해 약 600억달러의 재원 조성 과정에서 20% 이상을 책임지는 핵심 역할을 맡겠다는 구상이다. 이후 가자지구가 많은 프로젝트 자금을 자체 조달하고, 지역경제가 성장하면서 부채를 상환할 수 있을 것이라는 전망이 제시됐다. 다만 재건 자금을 어느 국가나 기업이 부담할지, 재건 기간 약 200만명에 달하는 주민이 어디서 거주할지 등은 구체적으로 명시되지 않았다.

또 가자지구 재건은 무장정파 하마스의 완전한 비무장화 여부에 달렸다고 제안서는 짚었다. 안보 여건이 허락할 경우 트럼프 행정부는 빠르면 두 달 안에 계획을 실행에 옮길 수 있다는 일정도 내놓았다.

부유한 중동 국가를 비롯해 터키, 이집트 등 잠재적인 기부국들에도 이 자료를 이미 제시했다고 미 정부 당국자들은 전했다.

트럼프 대통령은 지난 2월 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 회담한 후 기자들에게 가자지구 재건 계획을 전한 바 있다. 그는 자신의 계획이 "수천개 일자리를 창출할 것이며, 중동 전체가 매우 자랑스러워할 만한 일이 될 것"이라고 말했다. 가자지구를 개발하면 "중동의 리비에라가 될 수 있다"고 주장했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>