비상계엄 반대 시국선언한 용인외대부고 학생회장, 하버드 합격 쾌거

김은하기자

입력2025.12.20 11:30

비상계엄 반대 시국선언 주도
"다문화·저출산 문제 해결하고파"

경기 용인에 위치한 한국외국어대학교 부설 고등학교(용인외대부고) 학생회장이 하버드대학교에 합격했다고 20일 연합뉴스가 보도했다. 이 학생은 지난해 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포에 반대하는 시국선언을 주도한 인물이다.

용인외대부고 시국선언문. 용인외대부고 학생회 SNS 캡처

용인외대부고 시국선언문. 용인외대부고 학생회 SNS 캡처

학교 측은 20일 황준호 군이 2026학년도 미국 대학 조기 결정 전형(Early Decision)에서 하버드대 합격 통보를 받았다고 밝혔다. 황 군은 지난해 12월, 학교 학생 577명의 서명을 받아 비상계엄 선포에 반대하는 시국선언문을 작성하고 발표했다.


황 군은 시국선언 참여 당시 "학생들도 역사를 바꾼 선배들의 모습을 본받아 민주주의 수호를 위한 행동을 해야 한다고 느꼈다"고 밝힌 바 있다. 하버드 합격 소감을 묻는 말에는 "해외에서 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 한국의 다문화·저출산 문제 해결과 더 나아가 인류 발전에 기여하고 싶다"고 답했다.

용인외대부고 박인호 교감은 "조기 결정 전형에서 하버드대 합격 사례는 황 군이 유일하며, 특히 강화된 미국 반이민 정책과 경쟁이 치열해진 입시 환경 속에서 이뤄낸 성과라는 점에서 의미가 크다"고 평가했다.


앞서 황 군과 학생회는 시국선언문에서 윤 전 대통령이 선포한 비상계엄을 "헌법과 법률을 위반한 불법적 조치"라고 규정하며, "대한민국 민주화 역사에서 학생들이 중심적 역할을 해온 것처럼, 현재 학생들도 민주주의 수호를 위해 목소리를 높여야 한다"고 강조했다. 학생회는 전교생 약 1000명을 대상으로 참여 의사를 조사한 뒤 동의 학생들을 모아 선언문을 발표했다.




김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

