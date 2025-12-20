[뉴욕증시]연말 '산타랠리' 기대 속 오라클發 기술주 강세

기술주 중심 나스닥 1%대 강세

19일(현지시간) 뉴욕 월스트리트에 위치한 뉴욕증권거래소(NYSE) 옵션 시장에서 트레이더들이 거래하고 있다. UPI연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

간밤 뉴욕증시 3대 지수가 모두 상승 마감했다. 연말 '산타 랠리' 기대감이 이어지는 가운데 오라클이 틱톡을 품는다는 소식에 엔비디아를 비롯해 기술주들이 집단 강세를 보였다.

19일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.38% 오른 4만8134.89에 거래를 마감했다. 같은 날 대형주 중심의 S&P500지수는 전장보다 0.88% 상승한 6834.50, 기술주 중심의 나스닥지수는 1.31% 뛴 2만3307.62에 장을 마쳤다.

이날 사회관계망서비스(SNS) 틱톡의 모회사인 중국 바이트댄스가 오라클 등과 미국 합작회사(JV) 설립 계약을 맺었다고 외신들이 보도하면서 투자심리가 개선됐다. 새 JV에는 바이트댄스와 오라클, 사모펀드 실버레이크, 아부다비 국부펀드가 세운 MGX가 참여한다. 오라클 등이 포함된 투자자 컨소시엄의 지분율은 50%며, 바이트댄스 지분율은 19.9%다.

오라클은 신성장 동력을 확보했다는 분석에 힘입어 전장 대비 6.63% 뛰었다. 오라클은 최근 시장에서 대규모 인공지능(AI) 데이터 센터 건설 계획에 의구심을 표하면서 주가가 하락세를 보여왔다. 에버코어ISI는 "틱톡 인수 건은 오라클에 상당한 추가 수익을 안겨주는 좋은 거래"라고 평가했다.

여기에 도널드 트럼프 행정부가 엔비디아의 AI 반도체 칩인 'H200' 칩을 중국에 수출하는 방안을 검토하기 시작했다는 소식도 기술주 전반에 온기를 불어넣었다. 필라델피아 반도체지수는 2.98% 급등했다.

시총 1위 엔비디아는 3.93%, 브로드컴은 3.18% 올랐으며 AMD는 6.15%, 마이크론테크놀러지는 6.99% 급등했다. 한동안 조정을 겪던 AI 및 반도체 관련주로 저가 매수세가 유입되는 흐름이다. 다만 테슬라와 메타는 약보합세를 보였다.

AI 데이터 분석 기업인 팔란티어는 미국 해군과 대규모 계약을 체결했다는 소식에 4.14% 상승했다. 미 해군은 잠수함 건조 지연 문제 해결을 위해 팔란티어 기술을 도입할 계획이라고 지난 9일 블룸버그통신 등이 보도했다.

톰 개럿슨 RBC웰스매니지먼트 수석 전략가는 "일부 하이퍼스케일러와 AI 관련 기업들의 대규모 채권 발행은 내년에 시장에 부담을 줄 수 있다"면서도 "해당 기업들은 매우 우수한 신용도를 갖고 있고 그들은 자금 조달을 위해 부채를 늘릴 충분한 능력이 있다"고 말했다.

개인 정보 유출 사태로 논란을 겪는 쿠팡은 2.25% 뛰며 9거래일 만에 상승 마감했다. 미국 정부가 한국 정부를 대상으로 미국 상장사를 부당대우하고 있다며 쿠팡을 함께 거론한 점이 주가 반등의 재료가 된 것으로 풀이된다.

이날은 주가지수 선물과 옵션, 개별 종목의 선물과 옵션이 동시에 만기를 맞는 '네 마녀의 날'이었으나 별다른 변동성은 없었다. 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 1.96포인트(11.62%) 하락한 14.91을 가리켰다.

내년 1월 미국이 정책금리를 인하할 가능성은 크지 않은 것으로 관측되고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 내년 1월 기준금리가 동결될 확률을 77.9%로 반영했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>