창원시의회, 내년도 창원시 예산 4조126억원 확정

민주화단체 예산'삭감'·팔룡터널 예산 '복원'

경남 창원특례시의회가 2026년도 창원시 본예산을 4조 126억원 규모로 확정했다.

시의회는 19일 제148회 정례회 제4차 본회의를 열고 내년도 창원시 본예산 확정과 함께 총 42건의 안건을 처리하며 올해 회기를 모두 마쳤다.

시는 4조 142억원 규모로 예산안을 제출했으나 의회에서 15억 5278만원이 삭감됐다.

더불어민주당 측은 예산결산특별위원회에서 삭감한 4개 민주화운동 기념사업 예산 4686만원, 대한민국민주주의전당 연구용역비 예산 8000만원, 팔룡터널 재구조화 손실 분담금과 주변 교차로 개선사업 예산 14억6450만원은 복구하고 고향의 봄 100주년 기념사업 예산 2억 2400만원은 삭감하는 취지의 수정안 3건을 제출했다.

그러나 수정안은 재석의원 40명 중 다수당인 국민의힘 측의 반대로 모두 부결됐다.

이에 민주주의전당 연구용역비 8000만원과 부마민주항쟁 시민강좌, 민주주의 현장탐방, 영호남 하나 되는 김주열 역사탐방 등 3개 민주화운동 관련 예산 2680만원은 전부 깎였고 3.15의거 기념사업비는 2000만원이 삭감된 5490만원만 반영됐다.

팔룡터널 재구조화 손실 분담금 13억 6450만원과 주변 교차로 개선사업 1억원은 삭감됐다가 수정안을 통해 회복됐다.

'고향의 봄' 창작 100주년 기념사업비는 13개 사업에 8억 9000만원 상당에서 12개 사업에 8억 5000만원 상당으로 반영됐다.

이와 함께 '팔룡터널 민간투자사업 시행조건 조정에 따른 예산 외 의무부담 및 변경 실시협약 동의안'이 의결됐다.

또 '농어업 부분 조세 감면 제도 개선 촉구 건의안', '국가보안법 폐지 반대 대정부 건의안', '이재명 정부 및 더불어민주당 규탄 건의안', '지방자치단체 통합에 따른 민간투자사업 재정부담 지원 촉구 건의안'도 채택됐다.

이날 손태화 의장은 "새해에는 민생 회복에 초점을 맞춰야 한다"라며 "소상공인과 자영업자 등 지역경제의 어려움을 해소하는 데 각별한 노력이 필요하니 의회와 집행기관이 함께 각오를 다져야 한다"고 말했다.





