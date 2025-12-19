외교·통일부 갈등 봉합될까…李대통령 "부처 고유한 입장 도움"(종합)

외교·통일부 갈등 속 열린 업무보고

대통령실 "다양한 의견 활발해야 토론 가능"

이재명 대통령이 19일 정부서울청사 별관에서 통일부·외교부 업무보고를 마친 뒤 조현 외교부 장관, 정동영 통일부 장관과 함께 구내식당에서 식사를 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 19일 외교부와 통일부의 업무보고에서 "각 부처가 고유한 입장을 가지고 있는 게 도움이 된다고 생각한다"며 "그게 우리가 대외 외교 정책을 선택할 때도 공간을 넓히는 효과도 있다"고 말했다.

최근 외교부를 중심으로 한 동맹파와 통일부 출신의 자주파 사이에서 벌어진 갈등을 잠재우기 위한 발언으로 풀이된다.

김남준 대통령실 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 이날 오전 정부서울청사에서 열린 외교부·통일부의 비공개 업무보고에서 이같이 말했다고 밝혔다. 외교부와 통일부 간 갈등설이 불거진 이후 이 대통령이 공개적으로 해당 사안을 언급한 것은 이번이 처음이다.

김 대변인은 "모든 정책 분야에서 다양한 의견을 활발히 개진할 수 있는 문화가 조성돼야 충분한 숙의와 토론이 가능해진다"며 "정부가 그렇게 할 수 있어야 국민의 삶 속에서 불가피한 갈등이 줄어든다는 대통령의 지론과도 일치한다"고 부연했다.

앞서 이 대통령은 외교부와 통일부의 공개 업무보고에서 "인내심을 갖고 선제적, 주도적으로 남북 간의 적대가 완화되고 신뢰가 조금이라도 싹틀 수 있도록 최선의 노력 다해야 한다"며 "이는 통일부가 해야 할 역할"이라고 말했다. 대북정책 추진의 주도권이 통일부에 있음을 강조한 것이다.

다만 이 대통령은 외교부를 향해서도 "최근처럼 국제질서가 급변하는 변동기에는 외교의 역할이 중요하다"며 "평화조차도 외교가 가장 크게 영향을 미치는 것 같다"고 말했다. 이어 "외교부가 경제영토 확장에 큰 역할을 해달라. 지금도 외교부가 계속 잘 준비하고 있는 것 같은데, 재외공관이 경제 영토 확장의 교두보이자 첨병 역할을 해줘야 한다"고 당부했다.

이 대통령은 업무보고에서 각 부처의 의견을 청취한 뒤 외교부, 통일부, 국방부 등 관계 부처가 함께 논의하는 '안보관계장관회의'도 추진할 것을 지시했다고 김 대변인은 전했다.

업무보고가 끝난 뒤 이 대통령은 김민석 국무총리, 조현 외교부 장관, 정동영 통일부 장관, 강훈식 대통령 비서실장과 정부서울청사 별관 구내식당에서 오찬을 했다. 김 대변인은 서울청사 공무원과 각 기관 직원도 자유롭게 식당을 이용하는 가운데 편안한 분위기 속에서 오찬이 진행됐다고 설명했다.

한편 조현 외교부 장관은 업무보고 후 기자간담회를 열고 정부 내 이른바 '자주파-동맹파' 갈등설에 대해 "자주파-동맹파 논란은 (정부) 내부에는 없다. 실용외교파만 있다"고 강조했다.

그는 통일부와의 대북정책 엇박자 논란과 관련 "이견이 없는 것은 아니나, 목표는 같다. 방법론만 다를 뿐"이라면서 "통일부가 제시한 이상을 현실로 만들기 위해 최선의 외교적 노력을 다할 생각"이라고 말했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>