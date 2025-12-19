국회 과방위, 쿠팡 '김범석·박대준·강한승' 검찰 고발

국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위)가 대규모 개인정보 유출 사태 관련 국회 청문회에 불출석한 김범석 쿠팡 Inc 대표와 박대준·강한승 전 쿠팡 대표를 19일 검찰에 고발했다.

최민희 과방위원장은 이날 오후 "대한민국과 국민, 국회를 우롱하고 있는 김범석 등에 반드시 합당한 책임을 물을 것"이라며 이같이 밝혔다.

앞서 과방위는 지난 17일 3370만명의 고객 개인정보 유출 사태를 일으킨 쿠팡을 상대로 청문회를 열었지만 쿠팡 창업자이자 실질적인 오너인 김 의장과 최근까지 쿠팡을 이끌었던 박대준 전 대표 등 핵심 인사들은 불출석했다.

청문회에는 박 전 대표 후임으로 선임된 해롤드 로저스 쿠팡 임시 대표가 출석했다. 로저스 임시 대표는 '김 의장은 어디 있느냐'는 질문에 "내가 쿠팡 한국 법인의 대표로서 모든 질문에 답하겠다"는 등의 동문서답을 해 여야 위원들의 질책을 받았다.

이에 과방위는 지난 17일 김 대표와 박대준·강한승 전 대표를 '국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률'에 따라 고발할 것을 여야 합의로 의결했다.

국회 증감법에 따르면 증인 출석 요구를 받은 사람이 정당한 이유 없이 출석하지 않은 때에는 3년 이하의 징역 또는 1000만원 이상 3000만 원 이하의 벌금에 처하도록 한다.

더불어민주당은 과방위뿐 아니라 정무위, 국토교통위, 환경노동위 등 4개 상임위가 합동으로 여는 연석 청문회도 추진하기로 했다.

최 위원장은 "쿠팡이 그동안 대관들을 통해 어떤 잘못을 해도 대충 넘어갔으니 '이번에도 그럴 거야'라고 믿고 있다면 크게 착각하는 것"이라며 "이번 국회는 연석 청문회와 국정조사 등 국회가 할 수 있는 모든 권한을 동원해서 쿠팡 사태를 바로 잡을 것"이라고 했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr



