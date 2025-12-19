본문 바로가기
[포토] 민주당 최고위원 후보 '공명선거' 다짐

김현민기자

입력2025.12.19 11:22

[포토] 민주당 최고위원 후보 '공명선거' 다짐
정청래 더불어민주당 대표와 김병기 원내대표, 김정호 중앙당선관위원장 등이 19일 국회에서 열린 공명선거 실천 서약식에서 후보자들과 서약서를 들고 기념 촬영하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

