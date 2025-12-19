본문 바로가기
[폴폴뉴스]이재명 대통령 지지율 55%…민주 40%·국힘 26%

문혜원기자

입력2025.12.19 10:57

긍정평가 이유로 '소통' 1위

이재명 대통령의 국정 지지율이 55%를 기록했다는 여론조사 결과가 19일 나왔다.

이재명 대통령이 17일 정부세종컨벤션센터에서 열린 산업부·지식재산처·중소벤처기업부 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 17일 정부세종컨벤션센터에서 열린 산업부·지식재산처·중소벤처기업부 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한국갤럽이 지난 16~18일 전국 만 18세 이상 유권자 1001명을 대상으로 진행한 이 대통령의 직무수행 평가를 물은 결과 응답자의 55%가 '잘하고 있다'고 답했다. 이는 전주 대비 1%포인트(p) 하락한 수치다.


'잘못하고 있다'는 응답은 36%로 전주 대비 2%p 올랐고, '의견 유보'는 9%로 지난주와 같았다.

이 대통령의 직무수행을 긍정 평가한 이유로는 '소통·국무회의·업무보고'가 18%로 가장 많이 꼽혔다.


'외교'(15%), '경제·민생'(11%), '직무 능력·유능함', '전반적으로 잘한다'(각 10%)가 뒤를 이었다.


부정 평가 이유는 경제·민생(18%), 도덕성 문제·본인 재판 회피(11%), 독재·독단, 전반적으로 잘못한다(각 7%) 순으로 나타났다.

갤럽은 "긍정 평가 이유에서 외교 비중이 줄고 소통이 1순위로 부상한 것은 부처별 업무보고 생중계 영향으로 추정된다"면서 "부정 평가 이유로는 경제·사법·안보 등 국내 다방면 현안이 망라됐다"고 평가했다.


정당 지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 26%, 개혁신당 4%, 조국혁신당 3%, 진보당 1%, 이외 정당·단체 1%, 지지하는 정당 없는 무당층 26% 순으로 나타났다.


이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 49.8%, 응답률은 10.8%다.


자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
