[포토] 오세훈 시장, 내부순환로·북부간선도로 고가철거 계획 밝혀

강진형기자

입력2025.12.18 10:40

[포토] 오세훈 시장, 내부순환로·북부간선도로 고가철거 계획 밝혀
오세훈 서울시장이 18일 서울 중구 서울시청 대회의실에서 내부순환로·북부간선도로 지하화 구상에 대해 설명 하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

