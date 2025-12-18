24조 분의 1 확률 뚫었다…7년 만에 또 20억 복권 당첨된 부부

2018년 이어 올해도 20억원 복권 당첨

선행·일상 지키는 삶에 현지에서도 찬사

복권 두번 당첨될 확률 약 24조 분의 1

영국에서 무려 두 차례나 복권에 당첨된 부부의 사연이 화제다. 이들은 7년 전 100만 파운드(약 20억 원)에 당첨된 데 이어, 최근 또 같은 금액에 당첨되며 '영국에서 가장 운 좋은 부부'라는 별명까지 얻었다. 16일(현지시간) 더선(The Sun)은 지난달 26일 영국 복권 유로밀리언즈의 '밀리어네어 메이커(Millionaire Maker)'를 통해 다시 한번 100만 파운드의 당첨금을 거머쥔 리처드 데이비스(49)와 아내 페이 데이비스(43)를 소개했다.

데이비스 부부는 지난 2018년에도 같은 방식으로 100만 파운드에 당첨돼 지역 사회에서 큰 주목을 받은 바 있다. 당시 이들은 당첨 사실을 숨기지 않고, 가족과 지인들에게 자동차를 선물했으며 지역 럭비팀에 미니버스를 기증하는 등의 선행을 해 호평을 받았다. 또한 오랫동안 살던 집을 매입해 안정적인 거주 환경을 마련했고, 두바이로 첫 해외여행을 다녀오는 등에도 결혼 비용에도 당첨금을 사용한 것으로 전해졌다.

복권 전문가들에 따르면 동일한 부부가 두 차례나 이 같은 고액에 당첨될 확률은 약 24조분의 1에 달하는 것으로 알려졌다. 사실상 벼락에 맞을 확률보다도 낮은 수치다. 이번 재당첨에 대해 페이 데이비스는 "사람들은 '번개는 한 번만 친다'고 말하지만, 나는 두 번 칠 수도 있다고 믿었다"며 "확률이 극히 낮다는 건 알고 있었지만, 믿음이 있다면 불가능해 보이는 일도 일어날 수 있다는 걸 우리가 증명한 셈"이라고 소감을 밝혔다. 리처드 데이비스 역시 "말로 설명할 수는 없지만, 다시 당첨될 것 같은 직감이 있었다"며 놀라움을 감추지 못했다.

그러나 이들 부부는 두 번째 거액의 당첨에도 불구하고 당장 직장을 그만둘 계획은 없다고 밝혔다. 현재 택배 기사로 일하고 있는 리처드는 앞으로도 주 7일 배송 업무를 계속할 예정이며, 상담사로 근무 중인 페이 역시 크리스마스를 포함한 연말 기간 평소처럼 근무를 이어갈 계획이다.

리처드는 "사람들이 이제 뭘 할 거냐고 많이 묻지만, 솔직히 아직은 잘 모르겠다"며 "첫 번째 당첨은 주변을 도울 수 있어 의미가 컸고, 이번에는 서두르지 않고 이 순간을 천천히 즐기고 싶다"고 말했다. 페이도 "올해 크리스마스에는 트리 아래 선물이 조금 더 많아질 것"이라며 웃음을 보였다. 네 명의 자녀를 둔 이 부부는 앞으로도 복권을 계속 구매할 계획이라며, 또 한 번의 행운을 기대하고 있다고 전했다. 다만 "돈보다 중요한 건 여전히 가족과 일상"이라는 점을 강조했다.





