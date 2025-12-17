본문 바로가기
[포토] "코리아그랜드세일 개막합니다"

윤동주기자

입력2025.12.17 14:03

[포토] "코리아그랜드세일 개막합니다"
김대현 문화체육관광부 2차관과 이부진 한국방문의해위원회 위원장 겸 호텔신라 대표이사 등 주요 참석자들이 2026 코리아그랜드세일 개막일인 17일 서울 명동 커뮤니티하우스 마실에서 열린 개막식 행사에서 기념촬영을 하고 있다.





