망상오토캠핑리조트, 강원도 우수관광사업체 선정…품질·안전 인증

이종구기자

입력2025.12.17 13:06

동해시, 자연·안전·ESG 갖춘 대표 숙박시설로 경쟁력 입증

동해시시설관리공단(이사장 이용빈)에서 운영하는 망상오토캠핑리조트가 강원특별자치도가 주관하는 '2025년 우수관광사업체(숙박업)'로 최종 선정됐다.

강원특별자치도 우수관광사업체 인증 제도는 도내 관광산업의 질적 향상과 경쟁력 강화를 위해 매년 시행되고 있다. 시설 수준, 서비스 품질, 안전 관리, 고객 만족도 등 경영 전반에 걸친 종합 평가를 통해 엄격하게 선정된다.


망상오토캠핑리조트는 자연친화적인 숙박환경 조성은 물론, 이용객 안전관리 강화와 ESG 기반의 지속가능한 운영체계 구축에서 높게 평가받아 인증을 획득했다. 특히 가족·청소년·캠핑 수요를 폭넓게 수용할 수 있는 복합형 캠핑 인프라와 지속적인 시설 개선을 통한 품질 향상이 우수 사례로 인정받았다.

또한 망상오토캠핑리조트는 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관한 2025년 가족(어린이)친화 공공우수야영장에도 선정되는 등, 지역 대표하는 관광시설로서 수준 높은 서비스를 제공해 온 노력을 다시 한번 입증했다.


이용빈 이사장은 "이번 인증은 이용객과 지역사회가 함께 만들어낸 성과이며 앞으로도 안전하고 친환경적인 관광시설 운영으로 동해시 관광 활성화에 지속적으로 기여하겠다"고 말했다.




동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

