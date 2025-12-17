KCC글라스 홈씨씨, '센스톤 쿼츠' 리뉴얼 출시

베인 패턴 강화한 신규 시리즈 추가

디자인 60종·대형 규격으로 확장

KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 '홈씨씨'가 프리미엄 인테리어 스톤 '센스톤 쿼츠(SENSTONE QUARTZ)'를 리뉴얼했다고 17일 밝혔다.

센스톤 쿼츠는 천연 석영을 90% 이상 함유한 엔지니어드 스톤 제품으로 높은 내구성과 함께 천연석 특유의 깊이 있는 색감과 질감을 사실적으로 구현한 인테리어 마감재다. 천연석보다 표면 긁힘과 파손에 강하고 얼룩이 쉽게 생기지 않으며 세균 번식도 적다.

KCC글라스 홈씨씨 센스톤 쿼츠 슈페리어 시리즈 루나. KCC글라스

KCC글라스는 이번 리뉴얼로 센스톤 쿼츠의 디자인 경쟁력을 강화했다. 천연석 고유의 '베인(Vein)' 패턴을 더욱 섬세하고 고급스럽게 구현한 '슈페리어' 시리즈와 '프리미엄 플러스' 시리즈가 새롭게 추가됐다. 이로써 기존 '럭셔리' '프리미엄' '디럭스' 시리즈와 함께 총 5개 시리즈로 제품 구성이 늘어나게 됐다. 신규 디자인도 9종이 더해져 총 60종의 디자인을 갖췄다.

또한 패턴이 끊이지 않고 자연스러운 대형 마감재를 선호하는 인테리어 트렌드에 맞춰 센스톤 쿼츠는 1600x3200㎜의 대형 규격으로 출시됐다. 주방 상판은 물론 상판과 측면이 하나로 이어지는 일체감 있는 시공도 가능해 웅장하고 고급스러운 아일랜드형 주방 연출이 가능하다는 설명이다.

미니멀 인테리어를 추구하는 고객을 위한 '센스톤 쿼츠 슬림'도 새롭게 선보였다. 센스톤 쿼츠에서 두께만 12㎜로 줄인 이 제품은 슬림한 마감재를 선호하는 고객에게 새로운 선택지를 제공하기 위해 마련됐다.

KCC글라스 관계자는 "앞으로도 우수한 디자인과 기능을 겸비한 다양한 인테리어 스톤 제품을 지속적으로 선보이며 품격 있는 공간 연출을 선도해 나가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



