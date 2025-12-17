전국노래자랑 스타 '할담비' 지병수씨 별세 뒤늦게 알려져…향년 82세

손담비 '미쳤어' 춤으로 반짝 스타

기초수급자 삶 속에서도 무대 향한 열정

KBS 1TV '전국노래자랑'에서 가수 손담비의 '미쳤어'에 맞춰 춤을 춘 모습으로 화제를 모았던 '할담비' 지병수씨가 지난 10월 별세한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 향년 82세다.

전국노래자랑에 출연한 '할담비' 故지병수씨의 모습.

17일 연합뉴스에 따르면 지병수 씨는 지난 10월30일 국립중앙의료원에서 노환으로 세상을 떠났다. 전북 김제에서 만석꾼 집안의 11남매 중 막내로 태어난 고인은 전주신흥고를 졸업하고 한양대 무역학과를 중퇴했다. 건설회사 근무, 명동 양품점 '듀반' 운영, 신촌 술집 경영 등 다양한 삶을 살았으며 전통무용을 배워 일본 공연 무대에 오른 이력도 있다.

그러나 세 차례의 사기 피해와 잘못된 보증으로 재산을 잃은 뒤 기초생활수급자로 지내야 했다. 결혼은 하지 않았지만 양아들 두 명을 키웠고 말년에는 서울 종로구 월세방에서 홀로 생활했다. 옷을 유난히 좋아해 방 세 칸 중 두 칸을 옷방으로 쓸 정도였으며 양복 30벌과 셔츠 50벌, 구두 100켤레를 갖고 있었다.

그는 2019년 3월24일 방송된 KBS 1TV '전국노래자랑' 종로구 편에 출연해 큰 화제를 모았다. 자신을 "종로의 멋쟁이"라고 소개한 그는 가수 손담비의 '미쳤어'를 부르며 춤을 선보여 인기상을 받았다. 이 무대를 계기로 '할아버지 손담비'를 줄인 애칭 '할담비'로 불리며 단숨에 주목받았다.

이후 지씨는 같은 해 3월29일 KBS 2TV '연예가중계'를 시작으로 유튜브 공식 채널 개설, 롯데홈쇼핑 모델 발탁, tvN '유 퀴즈 온 더 블럭', KBS 1TV '인간극장-할담비는 미쳤어' 등에 잇따라 출연하며 짧지만 강렬한 전성기를 보냈다. '전국노래자랑'을 통해 인연을 맺은 송동호씨가 매니저를 맡았고 2019년 10월에는 신곡 '일어나세요'를 발표하기도 했다.

코로나19 이후 방송 출연은 뜸해졌지만 송동호씨는 "고인은 '잠깐이나마 사람들이 알아봐 주는 유명인이 된 건 영광'이라고 늘 말씀하셨다"며 "혼자 투병하면서도 불교 신앙으로 마음의 평정을 유지했다"고 전했다.

지병수씨의 장례는 무연고로 치러졌으나 송동호씨와 양아들이 상주 역할을 맡았다. 발인은 지난 11월 15일 엄수됐으며 고인은 벽제 시립묘지 납골당에 안치됐다.





박은서 인턴기자



