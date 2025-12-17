유홍준 "李대통령, '환빠' 지지한 게 아니라 대처 방안 질의한 것"

유홍준 "'환빠'는 민족적열등의식을 상상으로 푼 자기만족 사관"

유홍준 국립중앙박물관장이 최근 정부 업무보고 때 논란이 됐던 이재명 대통령의 '환단고기' 발언에 대해 "대통령이 '환빠'(환단고기의 내용을 사실로 믿거나 그 사관을 지지하는 사람) 이야기를 했던 것은 환빠를 지지해서가 아니다"라고 두둔했다.

이재명 대통령(왼쪽)과 유홍준 국립중앙박물관 관장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

유홍준 "환단고기는 상상력 투영된 역사관"…李 발언 논란 선 그어

유 관장은 16일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 한국문화원에서 열린 강연 행사 도중 이 대통령의 최근 환단고기 발언을 거론하며 "대통령이 '환빠' 이야기를 했던 것은 환빠를 지지해서가 아니고 그 골치 아픈 환빠를 동북아역사재단은 어떻게 대처하느냐고 물어본 것이었다"고 말했다.

이어 유 관장은 환단고기에 대해 "옛날 고조선이 세계지배했다는 이야기인데, 그것을 우리가 따라야 하겠는가"라고 반문한 뒤 "그러니까 역사로 증명하는 시기에 자신들의 민족적 열등의식을 그냥 상상력으로 해서 자기만족 했던 사관이 환빠"라고 평가했다. 그러면서 유 관장은 "그러니까 (이재명) 대통령은 '동북아역사재단은 그런 것을 어떻게 대처하겠느냐'고 물어본 것"이라고 주장했다.

업무보고서 '환빠 논쟁' 언급하며 "환단고기, 문헌 아니냐" 질문

앞서 이 대통령은 지난 12일 정부 업무보고 때 박지향 동북아역사재단 이사장에게 환단고기와 관련해 '문헌이 아니냐'고 물어 정치권에서 논란이 됐다. 당시 이 대통령은 "환단고기를 주장하고 연구하는 사람들을 보고 비하해서 환빠라고 부르잖느냐"며 "고대 역사 부분에 대한 연구를 놓고 지금 다툼이 벌어지는 것이잖느냐"고 묻기도 했다.

이후 야권을 중심으로 이 대통령이 학계에서 '위작'으로 판단 받은 환단고기를 믿고 있는 것 아니냐는 비판이 제기되자, 대통령실은 "이 대통령의 환단고기 관련 발언은 이 주장에 동의한 게 아니다"라고 해명했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



