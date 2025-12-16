본문 바로가기
트럼프 행정부, AI 인프라 구축에 1000명 투입…'US 테크 포스' 출범

뉴욕=권해영특파원

입력2025.12.16 04:21

시계아이콘00분 49초 소요
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

연방정부 AI·디지털 역량 강화
아마존·구글·MS 등 빅테크 참여
민관 협력으로 AI 주도권 공고화

도널드 트럼프 미국 행정부가 연방정부의 인공지능(AI) 및 디지털 역량 강화를 위해 대규모 기술 인력을 투입하는 'US 테크 포스'를 출범시켰다. 글로벌 기술 기업들과의 협력을 통해 국가 차원의 AI 인프라 구축에 본격적으로 나선다는 구상이다.


도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

원본보기 아이콘

미국 정부는 15일(현지시간) 약 1000명의 엔지니어와 기술 전문가로 구성된 테크 포스를 통해 AI 도입, 데이터 현대화, 디지털 서비스 고도화 등 연방정부 주요 기술 프로젝트를 추진할 계획이라고 밝혔다.

참여 인력은 2년간 연방정부 소속으로 근무하며, 핵심 사업에 투입돼 각 연방기관 수장에게 직접 보고하는 체계로 운영된다.


이번 프로그램에는 아마존 웹 서비스(AWS), 애플, 구글 퍼블릭 섹터, 마이크로소프트(MS), 엔비디아, 오픈AI, 오라클, 팔란티어, 세일즈포스, 델 테크놀로지스 등 주요 글로벌 IT 기업들이 민간 파트너로 참여한다. 이들 기업은 프로그램 종료 후 테크 포스 참여자를 채용 대상으로 적극 검토하는 한편, 자사 인력을 일정 기간 정부 프로젝트에 파견하는 방식으로 협력할 예정이다.


테크 포스 출범은 AI 분야에서 중국과의 기술 패권 경쟁이 심화되는 가운데 미국의 기술 주도권을 공고히 하는 동시에, 연방정부 차원의 AI 역량을 단기간에 끌어올리려는 전략적 조치로 분석된다. 특히 이번 조치는 트럼프 대통령이 국가 차원의 AI 정책 프레임워크 수립을 목표로 한 행정명령에 서명한 지 불과 나흘 만에 발표됐다. 해당 행정명령은 주(州)정부 단위의 개별 AI 규제 도입을 제한하고, 연방정부 중심의 정책 체계를 구축하는 데 초점을 맞췄다.

테크 포스 인력의 연봉은 연간 15만~20만 달러 수준으로 예상된다.


스콧 쿠퍼 미국 인사관리처(OPM) 국장은 CNBC 인터뷰에서 "우리는 적합한 인재를 적재적소에 배치하기 위해 연방 인력 구조를 재편하고 있다"고 말했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

