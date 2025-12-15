글로벌 판 키운 '타짜4' 내년 개봉…변요한 주연

(왼쪽부터)배우 변요한 노재원 미요시 아야카. 팀호프 눈컴퍼니 Amuse Inc 제공 AD 원본보기 아이콘

영화 '타짜' 시리즈의 네 번째 작품이자 피날레인 '타짜: 벨제붑의 노래'가 지난 9월 촬영에 들어갔다고 CJ ENM이 15일 밝혔다.

영화는 포커 비즈니스로 성공을 거둔 장태영(변요한)이 모든 것을 빼앗은 절친 박태영(노재원)과 거액이 오가는 글로벌 도박판에서 다시 만나 목숨을 건 승부에 나서는 이야기를 그린다.

변요한은 본능적으로 돈의 흐름을 읽는 타고난 꾼 장태영 역을 맡았다. 포커 비즈니스에 눈을 뜨며 새로운 사업을 시작하지만, 절친 박태영의 배신으로 나락에 떨어지는 인물이다.

노재원은 포커에 있어서는 천재적인 재능을 지녔지만 장태영과의 경쟁에서 늘 밀려왔던 박태영을 연기한다. 박태영은 장태영의 권유로 포커 비즈니스에 뛰어든 뒤 점차 성공에 집착하게 된다.

일본에서 모델로 활동을 시작해 넷플릭스 시리즈 '아리스 인 보더랜드'로 주목받은 배우 미요시 아야카도 합류했다. 그는 야쿠자 조직이 배후에 있는 기업의 본부장 가네코 역을 맡아, 장태영과 박태영이 이끌어온 포커 비즈니스에 관심을 보이는 인물로 등장한다.

연출은 영화 '국가부도의 날'(2018)을 연출한 최국희 감독이 맡았다. '타짜: 벨제붑의 노래'는 2026년 개봉 예정이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



