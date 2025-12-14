본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

강의실 넘어 현장으로… 동명대 상담·임상심리학과, 청소년활동 프로그램 아이디어 공모전 우수상

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.14 19:14

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

상처받은 청소년, 우리가 치유한다

동명대 학생들의 '진심' 프로그램

청소년의 일상과 감정을 정면으로 바라본 기획이 결실을 보았다.


동명대학교 상담·임상심리학과(학과장 김민정) 재학생들이 최근 열린 청소년활동 프로그램 아이디어 공모전에서 참신성과 실용성을 인정받아 우수상을 받았다.

이번 공모전은 지역 청소년들의 건강한 성장과 정서적 지원을 위한 창의적인 프로그램을 발굴하기 위해 마련됐다.


우수상을 받은 팀은 상담·임상심리학과 4학년 이정해, 최혁림, 최연우, 안준우 학생으로 구성됐으며, 가족과 함께하는 산불 대응 교육 체험 프로그램을 제안해 높은 평가를 받았다.


해당 프로그램은 초등 저학년과 가족이 함께 산불 상황을 모의 체험하며 소화기 사용, 대피 시나리오, 재난 준비 등 기본적인 안전 대응 능력을 익히도록 설계했다.

팀 대표 이정해 학생은 "전공 지식을 실제 프로그램으로 구체화하는 과정이 쉽지 않았지만, 팀원들과 함께 만들어낸 결과라 더욱 의미 있다"며 "앞으로도 청소년 정서 지원을 위한 다양한 프로그램 기획을 해보고 싶다"고 소감을 말했다.

(오른쪽에서 세 번째) 동명대 팀 대표 이정해 학생. 동명대 제공

(오른쪽에서 세 번째) 동명대 팀 대표 이정해 학생. 동명대 제공

AD
원본보기 아이콘

동명대 상담·임상심리학과는 지역사회와 연계한 실습·프로그램 개발을 적극 장려하고 있으며, 이번 수상을 계기로 학생들의 실무 역량과 학과 교육의 우수성이 다시 한번 입증됐다는 평가를 받고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6년 만에 70억 올랐다 '구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박나래 '주사 이모' 출국 금지해야"…법무부 "원칙·절차 따라 진행"

로봇 인플루언서 때린 사람 인플루언서…100만 달러 손배소 피소

'지드래곤 콘서트' 암표 거래 시도한 중국인들 적발

'잘나가는' 조미김, 날개도 달까…美 수출관세 면제

숫자로 확인되는 웹툰의 성장 잠재력

만원 열차 바닥에 앉은 英 공주…소탈한 모습에 '깜짝'

"日 대지진 발생 시 20만명 사망 추정"…여행갈 때 '이것' 챙겨야

새로운 이슈 보기