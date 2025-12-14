"나눔과 봉사 실천" … 창원특례시, 창원시자원봉사자 대회 열어

우수자원봉사자·창원시자원봉사왕 표창



경남 창원특례시는 창원컨벤션센터에서 '2025년 창원시 자원봉사자 대회'를 열었다.

지난 12일 열린 행사는 자원봉사자의 날을 기념하고, 지역 곳곳에서 묵묵히 헌신해 온 자원봉사 활동을 널리 알리기 위해 창원시자원봉사단체협의회 주관으로 마련됐다.

이날 행사에는 창원시 자원봉사자 등 300여명이 참석한 가운데 ▲자원봉사활동 영상보고 ▲우수 자원봉사자 표창 등 기념식과 함께 자원봉사자 화합 한마당이 열려 한 해의 활동을 돌아보고 격려하는 시간이 됐다.

자원봉사 유공 표창에는 대한민국 나눔국민대상 국무총리 표창, 대한민국 자원봉사대상 행정안전부 장관 표창, 도지사 표창, 2025년 창원시 자원봉사왕, 우수 자원봉사자 표창 등 91명이 수상의 영예를 안았다.

전정숙 창원시자원봉사단체협의회장은 "이번 대회는 지역 곳곳에서 묵묵히 활동해 온 자원봉사자들의 노고를 치하하고 격려하는 자리"라며 "봉사의 가치를 다시금 되새기고, 앞으로도 지역사회와 이웃을 위한 활동에 최선을 다하겠다"고 말했다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "자원봉사자분들의 따뜻한 마음과 실천이 지역사회를 지탱하는 큰 힘이 되고 있다"며 "시에서도 자원봉사자들이 자긍심을 가지고 활동할 수 있도록 지원을 강화하고, 시민 모두가 온기를 나눌 수 있는 지역사회를 만들기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.





