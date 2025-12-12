본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]세아베스틸지주, 美 특수합금 공장 완공 임박에 신고가

김진영기자

입력2025.12.12 09:14

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

세아베스틸지주 가 장 초반 강세다.


12일 오전 9시 3분 기준 세아비스틸지주는 전일 대비 14.95%(5150원) 뛴 3만9600원에 거래되고 있다. 장중 3만9900원까지 치솟으며 52주 신고가를 경신했다. 높은 수익성이 기대되는 미국 특수합금 공장(SST) 완공이 가까워지면서 투자심리를 끌어올린 것으로 풀이된다.

이재광 NH투자증권 연구원은 "미국 텍사스주에 건설 중인 SST는 지난달 말 기준 주요 설비 설치가 완료에 가까워지고 있어 곧 시운전 단계로 진행될 것으로 파악된다"며 "SST의 주요 수요처로 추측되는 스페이스X가 항공우주, 방위산업용 특수합금 공급 부족에 계속 시달릴 것으로 예상되는 만큼 SST 정상 가동 시 높은 수익성이 예상된다"고 분석했다.


그는 "현재 매출 비중 높은 특수강봉강 역시 중국산 반덤핑 관세 부과 시 수혜가 예상된다"며 세아베스틸지주의 목표주가를 3만4000원에서 4만4000원으로 상향했다.


세아베스틸지주는 종합 금속 소재 사업을 영위하는 세아베스틸, 세아창원특수강, 세아항공방산소재의 순수지주회사로, 매출의 절반 이상을 차지하는 세아베스틸은 탄소합금 특수강을 자동차, 산업 기계, 베어링 등 다양한 산업에 판매 중이다.

[특징주]세아베스틸지주, 美 특수합금 공장 완공 임박에 신고가
AD
원본보기 아이콘



김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"가격 오르기 전에 빨리 주문하세요"…PC·태블릿 가격 확 오른다, 왜? "가격 오르기 전에 빨리 주문하세요"…PC·태블릿 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설

삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"

타임 선정 '올해의 인물'은 "AI 설계자들"

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

'장 보기'는 격차의 문제…식품사막은 어떻게 탄생하는가

새로운 이슈 보기