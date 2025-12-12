동해시, 제61회 강원특별자치도민체육대회 상징물 확정

도민체전 상징물 엠블럼·마스코트·구호 확정…개최 분위기 조성

강원도 동해시는 2026년 동해시에서 개최되는 제61회 강원특별자치도민체육대회의 성공적 개최 기반을 마련하기 위해 대회의 정체성과 비전을 담은 상징물(엠블럼, 마스코트, 구호)을 확정했다고 12일 밝혔다.

제61회 강원특별자치도민체육대회 상징물. 동해시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 올해 전 국민을 대상으로 실시한 공모전에서 입상한 작품을 바탕으로 전문 디자인 용역을 진행해 동해시의 특성에 맞게 수정·보완하여 상징물 개발을 추진하였으며 이후 강원특별자치도체육회의 사용 승인을 받아 대회 공식 상징물로 확정했다.

대회 엠블럼은 경기장 트랙과 시상대를 모티브로, 동해시의 대표 이미지인 바다(동해바다)와 태양(해오름의 고장)의 색인 블루와 레드를 조합해 제작했다. 추상적인 심볼 대신 '61'이라는 직관적인 숫자를 사용해 강원특별자치도민체육대회의 정체성을 명확하게 표현한 것이 특징이다.

대회 마스코트는 동해시 관광 캐릭터인 해별이와 푸파, 그리고 강원특별자치도 캐릭터 강원이와 특별이를 함께 구성해 '하나되는 도민, 함께하는 체전'이라는 메시지를 상징적으로 담고 있다.

대회 구호는 "별유천지 동해에서 도약하는 강원의 힘"으로, '하늘 아래 특별한 곳'이라는 의미의 '별유천지' 동해시에서 도민 모두가 화합과 단결 속에 대회를 즐기며 도약의 에너지를 얻자는 뜻을 담았다.

동해시 관계자는 "상징물 확정으로 대회 준비가 본격화되었다"며 "도민 모두가 함께 즐기고 참여하는 체육축제가 되도록 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

한편, 제19회 강원특별자치도장애인생활체육대회의 엠블럼과 마스코트도 함께 확정됐다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>