안철수 "전재수, 부산시장 출마로 '김경수의 길' 준비하나"

전재수 전 장관, 통일교 금품 혐의로 사퇴

安 "부산시장 출마 원하나…입장 밝혀야"

안철수 국민의힘 의원.

안철수 국민의힘 의원이 통일교로부터 금품을 수수했다는 의혹이 불거진 전재수 해양수산부 장관의 사의 표명에 대해 "사퇴 후 부산시장 출마로 김경수의 길을 준비하는가"라며 지방선거 출마 여부부터 분명히 할 것을 요구했다.

안 의원은 11일 자신의 페이스북에 "통일교 금품 의혹으로 전재수 해수부 장관이 사퇴했다. 그러나 공소시효의 시계는 여전히 흘러가지만 허위사실, 사실무근만 반복했다"며 "특히 부산시장 출마 여부에 대해서는 일체 언급이 없다"고 지적했다.

2018년 지방선거 전 드루킹 댓글 공작 사건 당시 김경수 당시 민주당 의원이 자신과 무관하다며 호기롭게 경남지사 출마를 선언했다는 점도 언급했다. 안 의원은 "잠시 도민들을 속여 당선됐지만, 결국 진실이 밝혀져 철창신세를 피하지 못했다"며 "그럼에도 그는 끝까지 양심수를 자처했고, 이재명 대통령에 의해 장관급 자리를 받은 후 또다시 지방선거를 기웃대고 있다"고 비판했다.

안 의원은 공소시효 만료까지 버틴 후 부산시장에 출마할 것이라면 그 여부부터 분명히 해야 한다고 꼬집었다. 안 의원은 "전재수 전 장관, 김경수의 길을 바라보고 있습니까. 공소시효 만료까지 버틴 후, 국민의 눈을 가린 채 부산시장에 당선되고 싶은 것입니까"라며 "그것이 아니라면 부산시장 출마 여부부터 분명히 밝혀야 한다. 오늘 아침 '정부가 흔들려서는 안 된다'라고 말한 만큼, 부산시장 출마 또한 접겠다고 밝히는 것이 마땅하지 않은가"라고 덧붙였다.





박지수 인턴기자



