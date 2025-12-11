[날씨]전국 곳곳 비·눈…강원산지엔 대설주의보

목요일인 11일 전국에 비나 눈이 내리겠다.

제주 한라산 1100고지를 찾은 이들이 겨울 정취를 만끽하고 있다.

기상청에 따르면 이날 오전 5시 25분을 기해 강원(평창 평지·화천) 지역에는 대설주의보가 발표됐다. 예상 적설량은 강원 산지·동해안 3∼8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 강원 내륙 1㎝ 내외다. 예상 강수량은 수도권 5∼10㎜, 강원 동해안 5∼15㎜, 강원 내륙·산지 5∼10㎜, 충청·전라권 5㎜ 안팎이다.

주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 5.2도, 인천 6.1도, 수원 5.2도, 춘천 0.6도, 강릉 8.5도, 청주 5.1도, 대전 4.5도, 전주 8.5도, 광주 7.0도, 제주 13.1도, 대구 4.3도, 부산 9.3도, 울산 5.3도, 창원 6.8도 등이다. 낮 기온은 6∼16도로 예보됐다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼5.5m, 서해 1.0∼4.0m, 남해 0.5∼3.5m로 예상된다.





임춘한 기자



