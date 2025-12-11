본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[날씨]전국 곳곳 비·눈…강원산지엔 대설주의보

임춘한기자

입력2025.12.11 07:30

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

목요일인 11일 전국에 비나 눈이 내리겠다.


제주 한라산 1100고지를 찾은 이들이 겨울 정취를 만끽하고 있다. 연합뉴스

제주 한라산 1100고지를 찾은 이들이 겨울 정취를 만끽하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기상청에 따르면 이날 오전 5시 25분을 기해 강원(평창 평지·화천) 지역에는 대설주의보가 발표됐다. 예상 적설량은 강원 산지·동해안 3∼8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 강원 내륙 1㎝ 내외다. 예상 강수량은 수도권 5∼10㎜, 강원 동해안 5∼15㎜, 강원 내륙·산지 5∼10㎜, 충청·전라권 5㎜ 안팎이다.

주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 5.2도, 인천 6.1도, 수원 5.2도, 춘천 0.6도, 강릉 8.5도, 청주 5.1도, 대전 4.5도, 전주 8.5도, 광주 7.0도, 제주 13.1도, 대구 4.3도, 부산 9.3도, 울산 5.3도, 창원 6.8도 등이다. 낮 기온은 6∼16도로 예보됐다.


바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼5.5m, 서해 1.0∼4.0m, 남해 0.5∼3.5m로 예상된다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '이곳' '1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

선별·보관·판매까지'과일 경쟁력' 높이는 APC

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

글로벌 신드롬 입증…'케데헌' 헌트릭스 타임지 표지 장식

젤렌스키 "영토 포기 안해…포기할 권리도 없다"

'내란사과' 답례품 돌려보낸 국힘…조국혁신당 "장동혁식 개 사과인가?"

은 가격 오른다는 데…ETF로 투자해볼까

오픈AI "안드로이드 기기서 챗GPT 오류 발생 증가…복구 완료"

새로운 이슈 보기