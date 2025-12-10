이개호 의원, ‘위기 직면’ 광양만권 철강산업 해법 모색

10일 국립순천대서 전문가와 함께

‘철강산업 위기와 대응 방안’ 정책 토론회

이개호 의원이 10일 순천대에서 '철강산업 위기와 대응 방안'이라는 정책토론회에서 인사말을 하고 있다. 이개호 의원실 제공

이개호 국회의원실과 국립순천대학교(총장 이병운)는 10일 국립순천대 박물관 대회의실에서' 에너지 전환시대, 전라남도 철강산업의 위기와 대응 방안'을 주제로 정책토론회를 공동 개최하고, 급변하는 산업환경 속에서 광양만권 철강산업이 나아가야 할 방향을 논의했다.

이개호 의원(더불어민주당, 담양·함평·영광·장성)은 개회사에서 "전남의 대표 산업인 철강 분야가 내수 침체와 글로벌 공급 과잉, 강화되는 통상 규제, 탄소중립 전환 압력 등 복합적 부담에 직면해 근본적인 체질 개선이 요구되고 있다"며, "단기적으로는 전기로 중심의 미래 유망소재 개발과 생산을 지원하고, 장기적으로는 수소 기반 제철 기술과 고부가 제품 개발 및 생산체계를 구축하는 것이 필수적이라면서, 전남의 성장동력인 철강산업이 지속가능한 생태계를 갖출 수 있도록 지역과 국가가 함께 공동대응해야 한다"고 강조했다.

토론회에서 전문가들은 ▲제품의 고부가화 ▲친환경 제철 공정 도입 ▲광양만권 산업 구조의 재편이 전남 철강산업이 미래 경쟁력을 확보하기 위한 핵심 전제라고 한 목소리를 내었으며, 기술혁신, 전문교육 확대, 정책 지원, 지역 산업경제가 서로 맞물려 작동하는 통합적 협력체계가 구축될 때 비로소 전남 철강산업이 현재의 위기를 돌파하고 새로운 성장 동력을 마련할 수 있다는 점을 강조했다.





호남취재본부 김우관 기자



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>