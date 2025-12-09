본문 바로가기
한국남동발전, 진주서 '사랑의 김장나눔' 봉사활동 펼쳐

영남취재본부 송종구기자

입력2025.12.09 16:55

한국남동발전은 9일 경남 진주 소재 대한적십자사 서부봉사관에서 관내 취약계층을 위한 사랑의 김장담그기 봉사활동을 펼쳤다.

한국남동발전, 사랑의 김장나눔 행사.

한국남동발전, 사랑의 김장나눔 행사.

이 날 행사에는 유재용 한국남동발전 동반상생처장을 비롯한 KOEN 나눔봉사단과 대한적십자사 봉사회 진주시협의회원 등 60여명이 참여했다. 직접 절임배추에 양념을 버무려 김장을 하고 정성스럽게 포장하며, 김장김치를 준비하는 데 일손을 보탰다.


이번 행사는 경제적 부담으로 직접 김치를 담그기 어려운 이웃들의 건강하고 따뜻한 겨울을 날 수 있도록 먹거리 제공을 위해 마련됐다. 총 2260㎏의 김장김치를 담가 다문화 가정, 홀몸 어르신 등 진주시 취약계층 300세대에 전달했다.

유재용 한국남동발전 동반상생처장은 "정성껏 마련한 김장김치가 추운 겨울을 앞둔 이웃에게 힘이 되고 따뜻한 마음을 함께 나눌 수 있었다"며, "앞으로도 지역사회에 다양한 맞춤형 사회공헌활동을 이어가겠다"고 말했다.


대한적십자사 관계자는 "차가운 날씨 속에서도 어려운 이웃을 위해 따뜻한 손길을 전해준 한국남동발전 덕분에 따뜻한 겨울을 날 수 있게 됐다"며 감사함을 전했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
