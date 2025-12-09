본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

창원 지역 용마윈드오케스트라, 다채로운 사운드로 연말 무대 수놓는다

영남취재본부 송종구기자

입력2025.12.09 16:50

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남 창원 지역을 대표하는 관악 연주단체 용마윈드오케스트라가 오는 16일 오후 7시 30분, 마산 MBC홀에서 2025 창원시민을 위한 용마음악회를 개최한다.

창원 지역 용마윈드오케스트라, 다채로운 사운드로 연말 무대 수놓는다
AD
원본보기 아이콘

올해로 창단 이후 꾸준한 성장과 변화를 이어온 용마윈드오케스트라는 이번 공연을 통해 관객들에게 더욱 풍성한 관악 음악의 매력을 전달할 예정이다.


이번 연주회는 라틴의 열정적인 리듬과 브로드웨이의 뮤지컬 음악으로 대중성과 예술성을 균형 있게 담은 프로그램으로 구성된다. 특히 뮤지컬 배우 윤지인, 박유겸이 협연자로 참여해 무대의 완성도를 높인다. 화려한 무대 연출과 풍부한 사운드가 어우러지는 공연으로, 관객들에게 겨울밤의 특별한 감동을 선사할 전망이다.

지휘자 이원기 음악감독은 "관객들이 관악 음악의 새로운 매력을 느낄 수 있도록 다양한 레퍼토리를 준비했다"며 "올 한 해 연습에 최선을 다한 단원들의 열정을 무대에서 보여드릴 것"이라고 소감을 전했다.


지역 음악계에서는 용마윈드오케스트라의 꾸준한 활동과 전문성 향상을 높게 평가하고 있다. 매년 새로운 시도를 이어온 이들은 창원·마산 일대 관악 문화 활성화에 기여하며 시민들에게 친근한 클래식 음악 경험을 제공해 왔다.


이번 공연은 선착순 무료입장으로 진행되며, 관객 누구나 자유롭게 관람할 수 있다.

연주회에 관한 자세한 정보는 용마윈드오케스트라 공식 SNS와 지역 홍보 채널을 통해 확인할 수 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진 주의' 발령시킨 7.5 강진 긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제주서 지갑 열리는 음식 1위, 돔베고기가 아니네

함익병, 박나래 '주사 이모' 논란에 "해외 면허 보유? 노벨상 받았어도 불법"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

"발이 파랗게 변해"…의사도 못맞힌 희귀질환, 챗GPT 덕에 목숨 건져

"가족이 노벨상 받아서" 日 안과 휴진 공지에 "클래스가 다르네"

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

트럼프의 '퍼스트버디'가 바뀌고 있다

새로운 이슈 보기