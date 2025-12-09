창원 지역 용마윈드오케스트라, 다채로운 사운드로 연말 무대 수놓는다

경남 창원 지역을 대표하는 관악 연주단체 용마윈드오케스트라가 오는 16일 오후 7시 30분, 마산 MBC홀에서 2025 창원시민을 위한 용마음악회를 개최한다.

올해로 창단 이후 꾸준한 성장과 변화를 이어온 용마윈드오케스트라는 이번 공연을 통해 관객들에게 더욱 풍성한 관악 음악의 매력을 전달할 예정이다.

이번 연주회는 라틴의 열정적인 리듬과 브로드웨이의 뮤지컬 음악으로 대중성과 예술성을 균형 있게 담은 프로그램으로 구성된다. 특히 뮤지컬 배우 윤지인, 박유겸이 협연자로 참여해 무대의 완성도를 높인다. 화려한 무대 연출과 풍부한 사운드가 어우러지는 공연으로, 관객들에게 겨울밤의 특별한 감동을 선사할 전망이다.

지휘자 이원기 음악감독은 "관객들이 관악 음악의 새로운 매력을 느낄 수 있도록 다양한 레퍼토리를 준비했다"며 "올 한 해 연습에 최선을 다한 단원들의 열정을 무대에서 보여드릴 것"이라고 소감을 전했다.

지역 음악계에서는 용마윈드오케스트라의 꾸준한 활동과 전문성 향상을 높게 평가하고 있다. 매년 새로운 시도를 이어온 이들은 창원·마산 일대 관악 문화 활성화에 기여하며 시민들에게 친근한 클래식 음악 경험을 제공해 왔다.

이번 공연은 선착순 무료입장으로 진행되며, 관객 누구나 자유롭게 관람할 수 있다.

연주회에 관한 자세한 정보는 용마윈드오케스트라 공식 SNS와 지역 홍보 채널을 통해 확인할 수 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



