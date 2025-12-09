건양대, 건양대병원 내 주차장 부지 일부 대전시에 무상 제공

신교통수단(3칸 굴절차량) 시범사업 차고지로 이용



대전시-건양대학교 부지사용 업무협약 체결

건양대가 서구 관저동 건양대학교 병원 내 주차장 부지 일부를 신교통수단(3칸 굴절차량) 시범사업 차고지로 대전시에 무상 제공한다.

대전시와 건양대학교는 9일 오전 시청 응접실에서 '신교통수단(3칸 굴절차량) 시범사업 차고지 조성을 위한 부지사용 업무협약'을 체결했다.

이번 협약으로 건양대학교 병원 내 주차장 부지 일부가 신교통수단 시범사업 차고지로 쓰이게 된다.

왼쪽부터 김용하 건양대학교 총장, 이장우 대전시장(사진=대전시 제공) 원본보기 아이콘

대전시는 해당 부지에 차고지를 조성해 건양대학교와 병원을 이용하는 이용자들이 신교통수단을 통해 편리하게 이용할 수 있도록 노선을 운영하게 된다.

국내 최초로 대전시에 도입되는 신교통수단은 대규모 수송력(230여 명)을 갖춘 3칸 굴절차량으로 건양대병원~용소삼거리~도안동로~유성온천역 구간 총 6.5km 전용차로에서 2026년 3월 시범운영을 목표로 사업 추진 중이다.

전용차로 운행에 따른 정시성 확보가 가능하고, 실내 공간이 넓어 대중교통 이용이 불편했던 교통 약자들도 편리하고 쾌적하게 이용할 수 있는 교통수단으로 평가받고 있다.

현재 해당 차량에 대한 관련법과 제도가 없어 규제 실증 특례를 적용받아 추진하고 있지만, 작년 기획재정부 '정부 기업·지역 투자 활성화 방안'추진 과제에 선정됐고, 올해는 행정안전부 '2025년 지방규제혁신 우수사례'에 선정되는 등 짧은 준비기간에도 불구하고 가시적인 성과를 내고 있어 전국적으로 큰 주목을 받고 있다.

김종명 대전시 철도건설국장은 "이번 협약을 통해 건양대병원 이용자들뿐만 아니라 관저동 일부 주민들까지 신교통수단의 혜택을 받을 수 있게 됐다"며 "신교통수단이 미래 대중교통 혁신을 선도하는 전국적 모델이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



