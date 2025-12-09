본문 바로가기
마포·성동 거래 뚝…똘똘한 한채, '노·성·은·구'로 몰렸다

이지은기자

입력2025.12.09 14:04

11월 6900여건 거래 추정
중저가 지역 거래비중 30% 육박
구로·은평 등 거래건수 늘어
강동·성동 등 거래 비중 급감

서울 전역을 토지거래허가구역으로 묶는 10·15대책 이후 서울 아파트 매수세의 약 30%가 노원구 등 중저가 아파트가 밀집된 5개 자치구에 몰린 것으로 나타났다. 대출 규제와 갭투자 제한으로 상급지 거래가 확 줄어든 상황에서, 생애 최초 혜택을 활용할 수 있는 청년층들이 서둘러 중저가 아파트 매수에 나선 것으로 분석된다.


9일 서울부동산정보광장에 따르면 지난달 서울 전체 아파트 거래량은 2350건을 기록했다. 토지거래 허가 신청 건수(4621건)와 합산하면 지난달 서울에서는 6971건의 아파트 매매가 이뤄진 것으로 추산된다. 대책 이후 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이면서 허가 기간에 따른 시차로 인해 신청 건수를 더해야 비교적 정확한 거래량을 추정할 수 있다. 온라인 민원 접수 시스템인 '새올전자민원창구' 자료를 취합하면 서울 25개 자치구에서는 지난달 4621건의 토지거래 허가 신청이 들어왔다.

마포·성동 거래 뚝…똘똘한 한채, '노·성·은·구'로 몰렸다
원본보기 아이콘

대책 발표 이후, 10억원 이하 중저가 아파트가 몰린 자치구의 합산 거래량이 늘었다. 지난달 기준 노원구(475건), 성북구(452건), 은평구(361건), 구로구(358건), 서대문구(377건) 등 5곳이 전체 서울 거래량에서 차지하는 비중은 29%(2023건)로, 30%대에 육박했다. 지난 9월에는 전체 거래량(8639건)의 23.8%(2058건)에 불과했다.

거래량 10위권 자치구 중에서도 중저가 아파트가 몰린 자치구들이 선전했다. 9월 거래량 순위가 10위권 밖이었던 구로구와 은평구는 지난달 나란히 7, 8위로 올라섰다. 9월 기준 거래량 순위 6위였던 성북구도 지난달 3위를 기록했다.


10억~20억원대 이하 아파트가 집중된 자치구들은 부진했다. 지난달 마포구(169건), 강동구(268건), 성동구(129건), 동작구(212건), 용산구(241건) 등 5개 자치구가 전체 거래량에서 차지하는 비중은 14.6%(1019건)에 불과했다. 지난 9월(28.9%)에 비해 2개월 사이 비중이 대폭 축소됐다. 9월 기준 각각 거래량 1위, 4위였던 강동구와 성동구는 지난달 10위권 밖으로 순위가 밀려났다.


권영선 신한은행 투자자문센터 팀장은 "10·15 대책 이후 실수요자 위주 시장으로 재편되면서 '투자 수요'가 대거 유입됐던 마포구와 성동구의 거래량이 부진해졌다"며 "갭투자를 통해 운용 가능한 자금보다 비싼 가격대의 아파트를 매수하려 했던 이들이 마포에서 서대문, 은평으로 눈을 돌리게 된 것"이라고 설명했다.

윤수민 NH농협은행 부동산 전문위원은 "중저가아파트가 몰린 5개 자치구는 주로 신혼부부와 사회초년생이 생애최초 주택담보대출비율(LTV) 70% 적용 등 혜택을 활용해 첫 집을 매수하는 곳"이라며 "갭투자 제한으로 전세 매물이 줄고 가격 선택지가 좁아지자 진입하기 쉬운 지역에 매수를 택한 것으로 보인다"고 말했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
