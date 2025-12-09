거창군, 9경 소재 '거창의 겨울 이야기' 공모전 개최

국민이 직접 기획하는

거창군의 겨울 관광 프로그램



경남 거창군은 거창 소재 관광자원(9경 등)을 소재로 겨울 관광프로그램을 제안하는 '거창 겨울 이야기' 공모전을 개최하고 있다고 9일 밝혔다.

이번 공모전은 사계절 체류형 관광 기반을 강화하고, 상대적으로 방문객이 적은 겨울철에 특화된 신규 관광 프로그램을 발굴하기 위해 마련됐다. 기존의 행정 중심 기획 방식에서 벗어나 국민이 직접 참여하는 '참여형 관광기획'으로 전환해, 현장성과 공감도를 높인 겨울 관광 콘텐츠 개발을 목표로 하고 있다.

거창 관광에 관심 있는 국민 누구 참여 가능하며, 거창군의 관광자원 9경 등을 기반으로 겨울철 야간경관, 온천과 힐링, 눈·계곡을 활용한 체험, 역사·추모공원과 연계한 스토리투어 등 다양한 콘셉트의 겨울 관광 프로그램 기획안을 제출하면 된다.

공모 기한은 오는 22일까지이며, 참가 희망자는 신청서를 작성해 거창군청 누리집에 안내된 방법에 따라 제출하면 된다. 온라인과 내부 심사를 거쳐 최우수 1건, 우수 2건, 장려 3건 등 총 6건을 선정하고 최우수상에는 60만 원, 우수상에는 각 40만 원, 장려상에는 각 20만 원의 상금을 수여할 예정이다.

거창군 관계자는 "이번 공모전을 통해 선정된 아이디어가 국민과 함께 만들어 가는 겨울 관광 콘텐츠로 이어져, 겨울철 지역경제 활성화와 체류형 관광 기반을 마련하는 데 보탬이 되기를 기대한다"고 말했다.

한편, 선정된 작품은 전문가 자문과 현장 여건 검토를 거쳐 필요시 다양한 방식으로 활용하는 방안을 검토할 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>